Diyarbakır’daki bebek karışıklığını haberleştiren muhabire GGC’den birincilik

Diyarbakır’da haberiyle ödül alan İHA muhabiri

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından düzenlenen 40. Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması’nda İHA Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç, "Diyarbakır’da yeni doğan bebekler karıştırıldı, gerçek evde fark edilen ’bileklikte’ ortaya çıktı" haberiyle TV Haber dalında birinci oldu.

ödül töreni ve katılımcılar:

Tören bir otelde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Vekili Yusuf Melikşah Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak, milletvekilleri, STK temsilcileri, davetliler ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldılar; TV Haber dalında birincilik ödülünü İHA Diyarbakır muhabiri Rıdvan Kılıç’a Vali Vekili Aydın takdim etti.

vali vekilinin vurgusu:

Vali Vekili Yusuf Melikşah Aydın törende, kamuoyunun doğru haber alma hakkı için gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan basın mensuplarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aydın’ın sözleri, basının rolüne ve emeklerine dikkat çekti.

Tören, yarışmada dereceye girenlerin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

GÜNEYDOĞU GAZETECİLER CEMİYETİ (GGC) TARAFINDAN DÜZENLENEN YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ YARIŞMASINDA ‘’DİYARBAKIR'DA YENİ DOĞAN BEBEKLER KARIŞTIRILDI, GERÇEK EVDE FARK EDİLEN 'BİLEKLİKTE' ORTAYA ÇIKTI" HABERİ İLE TV HABER DALINDA BİRİNCİ OLAN İHA MUHABİRİ RIDVAN KILIÇ, ÖDÜLÜNÜ ALDI.