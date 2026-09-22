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Diyarbakır'dan fenerbahçe altyapısına uzanan genç yetenek: Muhammed Emin Pamuk

2012 doğumlu 2.03 boyundaki Diyarbakırlı Muhammed Emin Pamuk, TOFAŞ altyapısından Fenerbahçe basketbol altyapısına transfer oldu; disiplinli eğitim dikkat çekti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Diyarbakır'dan fenerbahçe altyapısına uzanan genç yetenek: Muhammed Emin Pamuk

Diyarbakır'dan Fenerbahçe altyapısına transfer

Muhammed Emin Pamuk, Diyarbakır'da başlayan basketbol serüveninin ardından Fenerbahçe basketbol altyapısına transfer oldu. 2012 doğumlu ve 2.03 metre boyundaki genç oyuncu, bölgedeki altyapı çalışmaları sayesinde ulusal çapta dikkat çeken bir isme dönüştü.

başarıyı hazırlayan süreç:

Basketbola 11 yaşında Diyarbakır TOFAŞ Basketbol Okulları’nda başlayan Pamuk'un gelişiminde, okulun teknik kadrosunun rolü öne çıktı. Başantrenör Ömer Aykuş, koordinatör Zeynep Ece Aykuş, antrenör Engin Sis ve yardımcı antrenörler Ebubekir Aykal, Muhammed Batın Tekalp ile Türkan Nur Değirmen tarafından verilen düzenli ve disiplinli çalışmalar, oyuncunun saha içi ve dışındaki gelişimine katkı sağladı.

özellikleri ve saha performansı:

Pamuk, fiziksel ölçüleri kadar teknik becerileri ve oyun disipliniyle de fark yaratıyor. Temel eğitim döneminden itibaren sistemli antrenmanlarla beslenen oyuncunun savunma ve hücumdaki etkinliği, Fenerbahçe altyapısının ilgisini çekmesine yol açtı. Transfer, genç oyuncunun azim ve doğru eğitimle önemli bir altyapıya ulaşabileceğini gösteriyor.

Diyarbakır TOFAŞ Basketbol Okulları ise gençlerin spora kazanılması ve yeteneklerin üst düzey altyapılara hazırlanması hedefine odaklanmaya devam ediyor. Pamuk'un Fenerbahçe'ye katılması, yerel altyapıların ulusal takımlar için oyuncu yetiştirme kapasitesinin somut bir örneğini oluşturuyor.

DİYARBAKIR’DA YETİŞEN GENÇ BASKETBOLCU MUHAMMED EMİN PAMUK, GÖSTERDİĞİ BAŞARILI PERFORMANSIN...

DİYARBAKIR’DA YETİŞEN GENÇ BASKETBOLCU MUHAMMED EMİN PAMUK, GÖSTERDİĞİ BAŞARILI PERFORMANSIN ARDINDAN FENERBAHÇE BASKETBOL ALTYAPISINA TRANSFER OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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