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Diyarbakır'dan Minab'a: bisiklet kervanı sınırları aşan dayanışma için pedal çeviriyor

Diyarbakır'dan yola çıkan 6 kişilik Bisiklet İnisiyatifi, Batman'dan Minab'a Türkiye'deki çocukların mektuplarını ve kırtasiye yardımlarını taşıyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'dan Minab'a: bisiklet kervanı sınırları aşan dayanışma için pedal çeviriyor

bisiklet kervanı Batman'da

Türkiye'nin farklı illerinden gelen gönüllüler, savaş politikalarına tepki ve İran'daki çocuklara destek olmak amacıyla başlattıkları yolculuk kapsamında Batman'a ulaştı. 6 kişilik heyet, Diyarbakır'dan yola çıkarak tarihi İpek Yolu güzergâhını takip eden Minab Bisiklet Kervanı adıyla ilerliyor. Batman'da bir gün konaklayacak olan ekip, Atatürk Parkı'nda vatandaşların sıcak karşılamasıyla karşılaştı ve burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

yolculuğun hedefi:

Gönüllüler, Türkiye'deki çocukların kaleme aldığı mektupları, yaptıkları resimleri, okul çantalarını ve çeşitli kırtasiye malzemelerini İran'daki çocuklara ulaştırmayı amaçlıyor. Kervan, sınırları aşan bir dayanışma köprüsü kurmayı; çocukların yaşam hakkına dikkat çekmeyi ve savaş politikalarına karşı barışçıl bir tepki göstermeyi hedefliyor. Yolculuğun rotası ve taşıdıkları yardım malzemeleri, eylemin sembolik ve somut boyutlarını bir arada taşıyor.

katılımcıların açıklamaları:

Heyet adına açıklama yapan Çanakkale'den katılan Bisiklet İnisiyatifi üyesi Kemal Yücel, şu ifadeleri kullandı: "Başta İsrail ve ABD olmak üzere savaş politikaları yürüten ülkeler, Filistin ve İran’da çocukları katlediyor. Bizler de Türkiye’deki bisikletliler olarak ’Bisiklet İnisiyatifi’ adıyla bir araya geldik ve Minab Bisiklet Kervanını oluşturduk". Yücel, ayrıca "Bizler, İsrail ve ABD’nin bu savaş politikalarına tepki göstermek, onların savaş makinelerine, tanklarına, uçaklarına ve füzelerine karşı savaşların son bulması ve çocukların ölmemesi adına bisikletlerimizle yola çıktık" sözleriyle eylemin nedenini özetledi.

Yücel, geçtiğimiz aylarda İran’ın Minap şehrinde bir anaokulunun füzelerle hedef alındığını ve yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu olayın kervanın çıkış sebeplerinden biri olduğunu vurguladı. "Onlar çocukları katletmek ve öldürmek için uğraşırken, bizler çocukların yüzünü güldürebilmek için yollardayız" diyerek devam etti.

İzmir'den kervana katılan Emine Aktürk ise duygularını, "Buradaki arkadaşlar birçok şehirden gelip Diyarbakır’da buluştuk. Herkes birbirini bu kervanda tanıdı, daha önceden tanışmıyorduk. Birlikte, aynı yürekle ve aynı duygularla yola devam edeceğiz" sözleriyle paylaştı.

Batman'daki kısa konaklamanın ardından heyet rotasına devam edecek. Kervan, Türkiye'deki çocukların sevgi, umut ve dayanışma mesajlarını taşıyarak binlerce kilometre katedecek ve hedef olarak belirlenen Minab'daki çocuklara ulaşmayı planlıyor. Gönüllüler, yolun uzun ve zorlu olduğunun farkında olduklarını ancak çocukların yaşam hakkı için bu çabayı sürdürme kararlılığında olduklarını belirtti.

BATMAN’A GELEN BİSİKLET İNİSİYATİFİ İRAN’IN MİNAB KENTİ İÇİN PEDAL ÇEVİRİYOR

BATMAN’A GELEN BİSİKLET İNİSİYATİFİ İRAN’IN MİNAB KENTİ İÇİN PEDAL ÇEVİRİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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