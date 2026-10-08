Diyarbakır’dan sokak hayvanlarına sahip çıkma çağrısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden kent genelinde farkındalık çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kent genelinde sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkat çekmek için kapsamlı bir farkındalık çalışması yürüttü. Çalışma, sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sunmayı ve toplumda hayvan sevgisi ile yaşam hakkı bilincini artırmayı amaçladı.

Çalışmayı yürüten birimler

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaya; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı destek verdi. Ekipler, kentin farklı noktalarında belirlenecek alanlara mama ve su bırakılması ile besleme alanlarının oluşturulması çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.

Veteriner hekimden uyarı ve öneriler

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Veteriner Hekim Sertap Balkaya, sokak hayvanlarının yaşam hakkının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Balkaya, kurum olarak aşılama, kısırlaştırma, tedavi ve cerrahi operasyonların yanı sıra beslenmeye yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti.

Balkaya, çalışmanın amacını şöyle özetledi: 'Amacımız sadece onlara müdahale etmek, tedavi etmek değil. Bu kentin sadece bizim için değil, sokak hayvanları için de daha yaşanılabilir bir kent olduğunu göstermek.' Yaklaşan kış mevsimine de dikkat çeken Balkaya, vatandaşlara kapı önlerine bir kap temiz su ve bir kap mama koymanın sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmeleri açısından büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Belediye yetkilileri, benzer çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini ve toplumda hayvan haklarına ilişkin farkındalığın artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA KENT GENELİNDE SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM HAKKINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA FARKINDALIK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.