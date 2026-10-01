Diyarbakır'ın burma kadayıf elçileri spora katkı ödülüyle onurlandı

ödül töreni ve teslim anı:

Bir TV kanalının düzenlediği 10. Sporun Devleri Buluşuyor ödül töreni, spor, iş ve sanat dünyasından geniş bir davetli kitlesini bir araya getirdi. Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve Diyarbakır'ın köklü markalarından Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta ailesi bu yılın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Törende Sıtkı Usta ailesi, yıllardır ilçenin ve bölgenin geleneksel lezzeti olan burma kadayıfın tanıtılması ve yaşatılması için gösterdikleri çabalar dolayısıyla spora katkı ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından işletmeci ve iş insanı Süleyman Altunbay'a takdim edildi.

altunbay'ın mesajı:

Ödül töreninde konuşan Süleyman Altunbay, şirket ve aile adına aldıkları ödülün kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Altunbay, 'Bu ödülü Diyarbakır halkı adına aldım' diyerek ödülü yalnızca kendileri için değil, kent ve halk adına bir onur olarak gördüklerini vurguladı. Konuşmasında Diyarbakır'ın değerlerini, geleneksel lezzetlerini ve kadim kültürünü ülke çapında tanıtma çabalarını sürdürdüklerini ifade etti.

destek, takdir ve gelecek hedefleri:

Altunbay, verilen ödülün ekip için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, gösterilen ilgi ve takdirin çalışmalarını daha büyük bir şevkle sürdürmelerine vesile olacağını söyledi. Törenin tamamlayıcı bir bölümünde Süleyman Altunbay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve töreni düzenleyen yetkililere teşekkür ederek, Sıtkı Usta ailesi olarak şükranlarını sunduklarını aktardı. Aile, Diyarbakır'ın adını, kültürünü ve burma kadayıf geleneğini temsil etme sorumluluğunu önümüzdeki dönemde de devam ettireceklerini ifade etti.

BİR TV KANALI TARAFINDAN DÜZENLENEN 10. SPORUN DEVLERİ BULUŞUYOR ÖDÜL TÖRENİ, SPOR, İŞ VE SANAT DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA DAVETLİYİ BİR ARAYA GETİRDİ. TÖRENDE, DİYARBAKIR’IN KÖKLÜ MARKALARINDAN MEŞHUR KADAYIFÇI SITKI USTA AİLESİ, ‘SPORA KATKI ÖDÜLÜNE’ LAYIK GÖRÜLDÜ.