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Diyarbakırlı işadamı 7 okulu boya malzemesiyle eğitime hazırladı

Diyarbakırlı işadamı Özcan Çelikten, Forti’s Boya fabrikası üzerinden 7 okulun boya ihtiyacını karşıladı, okullar yeni dönem için hazırlandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Diyarbakırlı işadamı 7 okulu boya malzemesiyle eğitime hazırladı

diyarbakırlı işadamının okul boyama desteği:

Diyarbakırlı hayırsever işadamı Özcan Çelikten, sahibi olduğu Forti’s Boya fabrikası aracılığıyla yeni eğitim öğretim yılı öncesi boya desteği sağladı. Gelen talepler doğrultusunda hazırlanan gönderilerle il genelinde boya ihtiyacı olan okulların onarım sürecine katkı sunuldu.

hedeflenen okullar ve çalışma kapsamı:

Yapılan değerlendirme sonucu, Fatih İlköğretim Okulu, Şehit Namık Tümer İlköğretim Okulu, Kırkkoyun İlköğretim Okulu, Karaca İlköğretim Okulu, Karahan İlköğretim Okulu, Çınar Endüstri Meslek Lisesi ve Al İlköğretim Okulu olmak üzere toplam 7 okulun boya malzemesi temin edildi. Mahalle muhtarları ve okul müdürlerinin ilettiği ihtiyaçlar doğrultusunda; duvar, kapı ve ortak alanların yenilenmesi için gerekli malzeme gönderildi.

yerel tepki ve eğitim yılı hazırlıkları:

Okullar, gönderilen malzemelerle bakım ve boyama çalışmalarını tamamlayarak eski görüntülerinden kurtuldu. Mahalle muhtarları ile okul yöneticileri, destekleri için Özcan Çelikten ve Forti’s Boya fabrikasına teşekkür etti. Bu katkı, öğrencilerin yeni döneme daha temiz ve düzenli mekanlarda başlamasına olanak sağladı.

DİYARBAKIRLI HAYIRSEVER İŞADAMI ÖZCAN ÇELİKTEN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BOYA İHTİYACI OLAN...

DİYARBAKIRLI HAYIRSEVER İŞADAMI ÖZCAN ÇELİKTEN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BOYA İHTİYACI OLAN OKULLARA BOYA MALZEMESİ VEREREK DESTEK OLDU. HAYIRSEVER İŞADAMI ÇELİKTEN’İN VERDİĞİ BOYA DESTEĞİ İLE 7 OKUL BİNASI YENİLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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