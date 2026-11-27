Diyarbakırlı sporcunun başarısı:

Diyarbakırlı milli sporcu Merve Kazan, Burdur’da düzenlenen üniversitelerarası Türkiye karate şampiyonasında önemli bir derece elde etti. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi olan Kazan, 50 kilo kadınlar kategorisinde mücadele ederek ülke üçüncüsü oldu.

Müsabaka ve derece:

50 kilo kadınlar kategorisinde ter döken Kazan, aldığı sonuçla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yarışma Burdur ev sahipliğinde gerçekleşirken, müsabaka seviyesinde elde edilen bu derece sporcunun halihazırdaki Avrupa ve Türkiye dereceleriyle paralel bir başarı olarak kayda geçti.

Antrenör ve aile desteği:

Kazan, kariyerinde antrenörü Ali Duran öncülüğünde birçok başarıya imza attı. Çermikli mobilya ustası bir babanın kızı olan Merve Kazan, elde ettiği başarıda ailesinin ve takımının desteğinin büyük payı olduğunu vurgulayıp kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Genç sporcunun bu dereceyle birlikte hem üniversite düzeyinde hem de ulusal arenada adını güçlendirmeye devam ettiği görülüyor. Kazan’ın performansı, Dicle Üniversitesi spor kulübü açısından da yüz güldüren bir sonuç oldu.

DİYARBAKIRLI MİLLİ SPORCU MERVE KAZAN, BURDUR’DA DÜZENLENEN ÜNİVERSİTELER ARASI TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONASINDA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.