Diyarbakırlı Roza'nın kore merakı büyükelçiliğe mektup ve hediye göndertti

Dijital merakın diplomasiye dönüşen hikâyesi:

10 yaşındaki Roza Haznedar, yaklaşık bir yıl önce dijital ortamdaki Güney Kore dizileri ve sanatçıları aracılığıyla ülkenin diline ve kültürüne ilgi duymaya başladı. Kendi başına indirdiği bir uygulama üzerinden kelimeler öğrenip yazıya döken Roza'nın gayreti, ailesi tarafından aylar sonra fark edildi.

Durumu öğrenen dedesi, torununun ilgisini Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'ne bir e-posta ile iletti. Büyükelçilikten gelen yanıt, şaşkınlık ve takdir ifadesiyle birlikte Roza'ya gönderilen bir teşekkür mektubu ve hediyeler oldu.

Roza'nın öğrenme serüveni:

Roza, İhlas Haber Ajansı'na dördüncü sınıfa gittiğini ve yaklaşık bir yıl önce Korece öğrenmeye başladığını söyledi. Gördüğü sanatçılar ve izlediği diziler onu araştırmaya yöneltmiş; uygulama üzerinden zamir ve sıfat gibi temel dil bilgisiyle yemek sipariş edebilecek kadar ilerlediğini aktardı. Roza, 'Büyüyünce, üniversiteyi bitirince Kore'ye gitmeyi düşünüyorum' diyerek geleceğe yönelik planlarını paylaştı.

Aile ve büyükelçilikten gelen tepkiler:

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Berzan Haznedar, kızının diller konusunda meraklı olduğunu, özellikle İngilizceyi iyi konuştuğunu belirtti. Haznedar, 'Roza, iki ülke arasındaki dostluğun ve vefanın nasıl aktarıldığının güzel bir örneğidir' ifadelerini kullandı ve Büyükelçi Sukjong Boo'nun gönderdiği hediyeler için teşekkür etti.

Anneanne Birsen Kocaeren ise Roza'nın Kore sevgisinin televizyondaki dizilerden, sosyal medyadaki sanatçılardan ve ülkenin bilim-teknoloji alanındaki ilerlemesinden kaynaklandığını söyledi. Ailenin aktardığına göre, Roza'nın babası yaklaşık 10 yıl önce Seul'e gitmiş; bu bilginin de merakı artırdığı ifade edildi. Aile, Roza'nın kendi çabasıyla tablete uygulama indirip yazı yazmayı öğrenmesine şaşırıp sevindiklerini dile getirdi.

Büyükelçilikten gelen paket bir sürpriz oldu; hediyeleri açan Roza çok mutlu oldu ve teşekkür etti. Aile, küçük yaşta başlayan bu ilginin iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmaya güzel bir örnek teşkil ettiğini vurguluyor.

DİYARBAKIR’DA YAŞAYAN 10 YAŞINDAKİ ROZA, DİJİTAL ORTAMDA İZLEDİĞİ GÜNEY KORE DİZİ VE SANATÇILARINDAN ÜLKENİN DİLİNE VE KÜLTÜRÜNE MERAK SALDI. KENDİ BAŞINA KELİMLER ÖĞRENİP YAZMAYA BAŞLAYAN ROZA’NIN BU GAYRETİ, KORE CUMHURİYETİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ TARAFINDAN MEKTUP VE HEDİYE İLE TAKDİR EDİLDİ.