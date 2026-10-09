Dizde ön çapraz bağ yaralanmalarında gençlere öncelik ameliyat olmalı

Op. Dr. Nejdet Işıklı'dan uyarı

Sultanbeyli Özel Ersoy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Nejdet Işıklı, dizde ani dönme, yüksekten düşme ve ağır spor aktiviteleri sırasında gelişen ön çapraz bağ kopmalarında erken tanı ve uygun tedavinin önemine dikkat çekti.

"Ön çapraz bağ kopması kendi kendine geçen bir durum değildir." Işıklı, özellikle genç ve aktif hastalarda önceliğin yeni tekniklerle birlikte ameliyat olması gerektiğini vurguladı.

Tanı ve ilk belirtiler:

Işıklı, hastaların genellikle dizde dönmeye bağlı bir ses duyduklarını, ardından şiddetli ağrı ve ani şişme oluştuğunu söyledi. Süreç içinde dizde güvensizlik, merdiven inip çıkmada zorluk, kayma hissi ve yürüyemeyecek hâle gelme gibi şikayetler geliştiğini belirtti.

Muayene bulguları şişlik nedeniyle ilk dönemde sınırlı olabilir; bu nedenle en iyi teşhis yönteminin MR olduğunu, "MR'da yüzde 100'e kadar teşhis koymuş olabiliyoruz" dedi. Hastaların mutlaka bir uzmana başvurup MR çekilmesini ve muayene olmasını önerdi.

Ameliyat ve rehabilitasyon süreçleri:

Tedavi seçiminde teknolojik gelişmelerin rolüne işaret eden Işıklı, genç ve aktif hastalarda çoğunlukla ameliyat gerektiğini söyledi. Ameliyat sırasında menisküs yırtıkları ve kıkırdak hasarlarının da eş zamanlı değerlendirilip tedavi edilmesinin önemine değindi.

Ameliyatlar genellikle kapalı yani artroskopik yöntemle yapılıyor; diz etrafından alınan tendon grefti çapraz bağın orijinal yerine yeniden konuyor. Operasyon sonrası hemen fizik tedaviye başlanması gerektiğini belirten Işıklı, menisküs sağlam olanlarda ikinci günde ayağa kaldırıp yürütmeye başladıklarını, 20'nci güne yakın fizik tedavi verildiğini aktardı.

Normal hayata dönüşün yaklaşık 1 ay sürebileceğini, spor aktivitelerine dönüşün ise 5–6 ay civarında olduğunu söyledi. Işıklı, dizin tekrar eski travmaya uğramaması gerektiğini; bu süreçte en az 1 yıl koruma ve güçlendirme programlarına uymanın önemine dikkat çekti çünkü diz hiçbir zaman orijinali kadar sağlam olamıyor.

SULTANBEYLİ ÖZEL ERSOY HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. NEJDET IŞIKLI, DİZDE ANİ DÖNME VE TRAVMALAR SONUCU OLUŞAN ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMALARINDA ERKEN TANI VE DOĞRU CERRAHİ MÜDAHALENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, "ÖN ÇAPRAZ BAĞ KOPMASI KENDİ KENDİNE GEÇEN BİR DURUM DEĞİLDİR. ÖZELLİKLE GENÇ HASTALARDA ÖNCELİĞİMİZ YENİ TEKNİKLERLE BİRLİKTE AMELİYAT" İFADELERİNE YER VERDİ.