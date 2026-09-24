DMM'den Mehmet Şimşek'in istifası iddialarına yalanlama

DMM'nin açıklaması:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna dair sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Sosyal medyadaki iddiaların kapsamı:

DMM, bazı hesaplarda yer alan paylaşımların kamuoyunu ve piyasa aktörlerini yanıltmaya yönelik olduğunu vurguladı. Kurumun açıklamasında, yanlış bilginin hızla yayılmasının piyasalar üzerinde spekülasyona yol açabileceği ve bunun ekonomik dengeler açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

Adli süreç ve uyarı:

Açıklamada, asılsız içerikleri yayan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü bildirildi. DMM ayrıca, ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica etti.

Resmi mercilerden veya yetkililerden gelmeyen, doğruluğu teyit edilmemiş haberlerin paylaşılmasının yol açabileceği sonuçlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, "HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İN İSTİFASINI SUNDUĞUNA VEYA BU YÖNDE BİR TALEBİ OLDUĞUNA" YÖNELİK İDDİALAR YALANLANDI.