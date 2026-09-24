Dolar 48,9400 -0,02%
Euro 55,6989 +0,05%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.778,92 +0,24%
EUR/USD 1,1380 +0,00%
Brent Petrol 106,16 -0,41%
--°

DMM'den Mehmet Şimşek'in istifası iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan Mehmet Şimşek istifası iddialarını yalanladı; asılsız paylaşımlar nedeniyle adli süreçler başlatıldı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

DMM'den Mehmet Şimşek'in istifası iddialarına yalanlama

DMM'nin açıklaması:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna dair sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kurum, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Sosyal medyadaki iddiaların kapsamı:

DMM, bazı hesaplarda yer alan paylaşımların kamuoyunu ve piyasa aktörlerini yanıltmaya yönelik olduğunu vurguladı. Kurumun açıklamasında, yanlış bilginin hızla yayılmasının piyasalar üzerinde spekülasyona yol açabileceği ve bunun ekonomik dengeler açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

Adli süreç ve uyarı:

Açıklamada, asılsız içerikleri yayan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğü bildirildi. DMM ayrıca, ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica etti.

Resmi mercilerden veya yetkililerden gelmeyen, doğruluğu teyit edilmemiş haberlerin paylaşılmasının yol açabileceği sonuçlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, &quot;HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İN...

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, "HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’İN İSTİFASINI SUNDUĞUNA VEYA BU YÖNDE BİR TALEBİ OLDUĞUNA" YÖNELİK İDDİALAR YALANLANDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakan Fidan, Mekke anlaşmasıyla savunma iş birliğinin çerçevesini görüştü
images

Netanyahu'dan Trump övgüsü: BM konuşması sokaklarda ve salonda tepkiyle karşılan...
images

Hakan Fidan'ın türkevi buluşması: Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüşme
images

İklim uygulama köprüsü yeni pilot ülkelerle uygulamaya odaklanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakan Fidan, Mekke anlaşmasıyla savunma iş birliğinin çerçevesini görüştü

Bodrum mandıra mevkiindeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Netanyahu'dan Trump övgüsü: BM konuşması sokaklarda ve salonda tepkiyle karşılandı

Hakan Fidan'ın türkevi buluşması: Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty ile görüşme

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği