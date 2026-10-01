DMM'den MİT ev sahipliği iddialarına yalanlama

DMM'den açıklama:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası medya organları ve sosyal medya platformlarında yayılan iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kurum, gündeme getirilen görüşmenin Türkiye'de MİT ev sahipliğinde Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin bir araya geldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

iddiaların içeriği ve DMM'nin değerlendirmesi:

Açıklamada, söz konusu paylaşımlarda yer alan tarih, mekan, içerik ve temaslara ilişkin iddiaların hiçbir gerçekliği yansıtmadığı vurgulandı. DMM, bu tür haberleri "tamamen kurgusal ve spekülatif" olarak nitelendirerek, kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin yayılmasına dikkat çekti.

kamuoyuna çağrı:

DMM, vatandaşlardan ve medya kuruluşlarından bilgi alırken teyitli kaynaklara öncelik verilmesini istedi. Kurum açıklamasında, kamuoyunun sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur ifadelerine yer verildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM), TARAFINDAN "SURİYE HÜKÜMETİ YETKİLİLERİ İLE HİZBULLAH YÖNETİCİLERİNİN MİT EV SAHİPLİĞİNDE TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELDİĞİ" YÖNÜNDEKİ İDDİALAR YALANLANDI.