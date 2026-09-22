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Dnipropetrovsk'ta sanayi tesislerine saldırı: dört kişi hayatını kaybetti

Rus saldırılarında Dnipropetrovsk bölgesindeki sanayi tesisleri hedef alındı; Dnipro'da dört kişi öldü, altı kişi yaralandı, altyapıda ağır hasar var.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dnipropetrovsk'ta sanayi tesislerine saldırı: dört kişi hayatını kaybetti

Saldırı ve hemen gelen bilgiler:

Ukraynalı yetkililerin bildirdiğine göre, Rus güçleri Dnipropetrovsk bölgesinde yer alan sanayi tesislerine saldırılar düzenledi. Hedef alınan kentler arasında Dnipro, Kryvyi Rih ve Pavlohrad bulunuyor.

Bölgede can kaybı ve hasar:

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Oleksandr Hanzha yaptığı açıklamada, Dnipro kentindeki saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını ve bir işletme ile depo binalarının ağır hasar gördüğünü bildirdi.

Kullanılan silahlar ve Ukrayna'nın tespiti:

Ukrayna Hava Kuvvetleri, saldırılarda Sovyet yapımı P-800 Oniks süpersonik gemisavar seyir füzelerinin, balistik füzelerin yanı sıra 212 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını açıkladı. Yetkililer, saldırıların yönelimi ve kullanılan mühimmat hakkında değerlendirmelerin sürdüğünü belirtti.

Enerji altyapısına etkiler:

Elektrik dağıtım şirketinin açıklamasına göre, enerji tesisine yönelik saldırının ardından Çernihiv bölgesinde yaklaşık 100 bin tüketicinin elektrik tedariki kesildi. Saldırının enerji ve altyapı üzerinde yarattığı kesinti ve onarım ihtiyaçları yetkililerin öncelikli gündemi oldu.

Rusya'nın açıklamaları:

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki sanayi ve askeri tesislerin vurulduğunu; yakıt ve enerji sektörünün, liman altyapısının ve Ukrayna ordusuna hizmet veren deniz araçlarının hedef alındığını duyurdu. Bakanlık ayrıca Poltava bölgesindeki Kremenchuk kentinde bulunan bir petrol rafinerisinin vurulduğunu aktardı ve gece boyunca hava savunma birliklerinin çeşitli bölgeler üzerinde 297 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini ileri sürdü.

Her iki tarafın iddiaları birbirinden farklılık gösterirken, saldırıların siviller ve kritik altyapı üzerinde yarattığı zararın boyutu yetkililer tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

RUS GÜÇLERİNİN DNİPROPETROVSK BÖLGESİNDEKİ SANAYİ TESİSLERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 4 KİŞİ...

RUS GÜÇLERİNİN DNİPROPETROVSK BÖLGESİNDEKİ SANAYİ TESİSLERİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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