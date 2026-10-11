Dodurga'da balık molası dönüşü araç gölete sürüklendi

Olayın ayrıntıları:

Olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Dodurga Barajı mevkiinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla göl kıyısına gelen vatandaşlar araçlarını kıyıya park etti. Bir süre sonra, vitesi boşta bırakıldığı öğrenilen otomobil eğimli arazide hareket ederek baraj sularına doğru kaydı ve kısa sürede suya gömüldü.

Aracın suya düşmesi:

Görgü tanıkları aracın hızla suya doğru kaydığını ve kısa sürede gözden kaybolduğunu bildirdi. Olayla ilgili kaynakta araçta bulunan kişi veya kişilere dair bir bilgi paylaşılmadı.

Çıkarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler arasında yer alan Eskişehirli dalgıç Ercan Dülger, suya batmış vaziyette bulunan aracın yer tespiti ve sudan çıkarılması için göle dalarak çalışma başlattı. Dalgıçın yürüttüğü çalışmalar, aracın tespit edilip güvenli bir şekilde sudan çıkarılmasını amaçlıyor.

Çalışmaların seyri:

Ekiplerin göletteki çalışması haberin hazırlandığı sırada devam ediyordu. Yetkililer ve dalgıç ekipler, aracı sudan çıkarmak ve olay bölgesinin güvenliğini sağlamak için operasyonu sürdürüyor.

Balık tutmaya gittikleri baraja araçları düştü