Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Dodurga'da balık molası dönüşü araç gölete sürüklendi

Dodurga Barajı'nda vitesi boşta kalan otomobil eğimli zeminden kayarak gölete düştü; Eskişehirli dalgıç Ercan Dülger aracın sudan çıkarılması için çalışıyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Dodurga'da balık molası dönüşü araç gölete sürüklendi

Olayın ayrıntıları:

Olay, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Dodurga Barajı mevkiinde meydana geldi. Balık tutmak amacıyla göl kıyısına gelen vatandaşlar araçlarını kıyıya park etti. Bir süre sonra, vitesi boşta bırakıldığı öğrenilen otomobil eğimli arazide hareket ederek baraj sularına doğru kaydı ve kısa sürede suya gömüldü.

Aracın suya düşmesi:

Görgü tanıkları aracın hızla suya doğru kaydığını ve kısa sürede gözden kaybolduğunu bildirdi. Olayla ilgili kaynakta araçta bulunan kişi veya kişilere dair bir bilgi paylaşılmadı.

Çıkarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler arasında yer alan Eskişehirli dalgıç Ercan Dülger, suya batmış vaziyette bulunan aracın yer tespiti ve sudan çıkarılması için göle dalarak çalışma başlattı. Dalgıçın yürüttüğü çalışmalar, aracın tespit edilip güvenli bir şekilde sudan çıkarılmasını amaçlıyor.

Çalışmaların seyri:

Ekiplerin göletteki çalışması haberin hazırlandığı sırada devam ediyordu. Yetkililer ve dalgıç ekipler, aracı sudan çıkarmak ve olay bölgesinin güvenliğini sağlamak için operasyonu sürdürüyor.

Balık tutmaya gittikleri baraja araçları düştü

Balık tutmaya gittikleri baraja araçları düştü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tunceli'de itfaiye, AFAD ve Jandarma müdahalesiyle ahır yangını kontrol altına a...
images

Mahmutlar'da tartışma kanlı bitti: kardeşi balkondan düştü, saldırgan hayatını k...
images

Çermik'te iş yeri tartışması silahlı kavgaya dönüşünce 1 kişi yaralandı
images

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozdoğan'dan üretici çağrısı: Galip Özel düşük zeytin fiyatlarına tepki gösterdi

Golsüz açılış: Gaziantep FK ile Çorum FK ilk 20 dakikada dengeyi bozamadı

Kar-Ova sosyal tesisleriyle kadın üreticinin ürünü doğrudan tüketiciyle buluşacak

Van YYÜ'de tedavisi tamamlanan şahin doğaya salındı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi