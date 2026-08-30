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Doğa ile buluşma: Bilecik'te koruma altındaki çocuklar piknikte

Bilecik’te koruma altındaki çocuklar, Pazaryeri Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda göl manzarası eşliğinde piknik ve sportif etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Doğa ile buluşma: Bilecik'te koruma altındaki çocuklar piknikte

etkinlik detayları:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda piknik etkinliği düzenlendi. Etkinlik, çocuklara doğal ortamda zaman geçirme olanağı sağlarken sosyal ilişkilerini güçlendirmeye yönelik planlandı.

Organizasyonda çocuklara köfte ekmek ikram edilirken, ip atlama ve voleybol başta olmak üzere çeşitli sportif faaliyetlere yer verildi. Göl manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinliklerde çocuklar hem oynadı hem de yaz tatilinin tadını çıkardı.

etkinliğin amacı ve yetkililerin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Nejat İlhan çocukların kendilerini değerli ve mutlu hissetmelerinin öncelik olduğunu belirterek, onların yüzlerindeki tebessümün kurum için en büyük mutluluk olduğunu ifade etti. İlhan, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve çocukların güzel hatıralar biriktirmeleri için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik, çocukların doğayla temas ederek fiziksel aktivitelere katılmasını sağlarken, aynı zamanda ekip çalışması, paylaşma ve sosyalleşme becerilerini pekiştirmelerine katkı sundu. Kurum yetkilileri, benzer organizasyonların planlanmaya devam edeceğini belirtti ve çocukların güvenli, eğlenceli ortamlarda vakit geçirmesine öncelik verileceğini dile getirdi.

BİLECİK&#039;TE ÇOCUKLAR DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

BİLECİK'TE ÇOCUKLAR DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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