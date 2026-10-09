Doğa ve tarih arasında koşu: Nysa Trail yeniden sporseverlerle buluşuyor

Nysa Antik Kenti sporla canlanıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde Aydın'ın tanıtımına katkı sunan çalışmalara bir yenisi ekleniyor. Sultanhisar ilçesinde yer alan ve binlerce yıllık geçmişe sahip Nysa Antik Kenti, kültür ve doğayı bir araya getiren organizasyonlarla ziyaretçilerini bekliyor.

etkinlik ayrıntıları:

2. Nysa Trail Koşusu, 1 Kasım Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Yarış, 5 ve 10 kilometre olmak üzere iki farklı parkurda gerçekleşecek; parkurlar antik kentin tarihi dokusu ile Aydın'ın doğal güzelliklerini kapsayacak şekilde planlandı. Hem profesyonel koşucular hem de sporu yaşam biçimi haline getiren vatandaşlar etkinlikte ter dökecek, dereceye girenler ödüllendirilecek.

başkanın daveti ve amaç:

Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları organizasyona çağırarak şunları söyledi: "Vatandaşlarımız 2’nci kez düzenlediğimiz bu muhteşem etkinlikle hem spor yapacak hem de Aydınımızın kültürel ve doğal zenginliklerini keşfederek keyifli bir gün geçirecek. Tüm vatandaşlarımızı bu eşsiz etkinliğe davet ediyorum". Etkinlik, Aydın'ın tanıtımına katkı sunmanın yanı sıra şehirde doğa ve sporu buluşturarak yerel turizmi canlandırmayı hedefliyor.

Organizasyon, katılımcılara şehrin doğal güzellikleriyle tanışma fırsatı sunarken Nysa Antik Kenti'nin tarihi mirasını farklı bir deneyimle izleyicilere aktaracak. Yerel yönetimin desteklediği bu tür etkinlikler, hem sağlık hem de kültürel farkındalık açısından önem taşıyor.

DOĞA VE SPOR NYSA’DA BULUŞACAK