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Doğa yürüyüşü gölet çevresinde yeni turizm işaretleri bıraktı

SİVDAK üyeleri, Sivas-Tokat sınırındaki Topulyurdu Göleti'nde yürüyüş yaptı; doğal dokuyu ve göl kıyısındaki bungalov inşaatını görüntülediler.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğa yürüyüşü gölet çevresinde yeni turizm işaretleri bıraktı

Doğa yürüyüşü gölet çevresinde yeni turizm işaretleri bıraktı

SİVDAK (Sivas Doğa Sporları, Arama ve Kurtarma Kulübü) üyeleri, Sivas ile Tokat illeri sınırındaki ormanlık arazide bir doğa yürüyüşü düzenledi. Etkinlik, Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurdu köyü ile Tokat’ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören köyü arasındaki patikalarda gerçekleşti.

Yürüyüş rotası ve gözlemler:

Doğa sporcuları, orman içindeki çeşitli patikalardan ilerleyerek Topulyurdu Göleti çevresine ulaştı. Ekip, göl kenarında mola verip manzara ve çevresel dokuyu fotoğraflayarak kayıt altına aldı. Yürüyüş sırasında bölgede rastlanan bitki örtüsü, su kenarı ekosistemleri ve dinlenme alanları dikkat çekti.

Bungalovlar ve turizm beklentisi:

Gölet kıyısında yapımı süren bungalov evler üyelerin ilgi odağı oldu. Tesislerin tamamlanmasıyla birlikte, bölgenin doğa turizmi açısından canlılık kazanmasının yanı sıra sağlık turizmi amaçlı kullanımlar için de potansiyel yaratması bekleniyor. Yürüyüşçüler, bungalovların çevreyle uyumlu tasarımı ve konumunun bölgeye yeni bir hareketlilik getirebileceğine dikkat çekti.

SİVDAK üyeleri, doğa yürüyüşü sırasında elde ettikleri görseller ve gözlemleri kulüp arşivine ekleyerek bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Gölet çevresindeki doğal değerlerin korunarak turizme açılmasının, yerel ekonomik ve sosyal canlılığa olumlu yansımalar getireceği öngörülüyor.

SİVDAK ÜYELERİ, SİVAS-TOKAT SINIRINDAKİ ORMANLIK ALANDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE...

SİVDAK ÜYELERİ, SİVAS-TOKAT SINIRINDAKİ ORMANLIK ALANDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE TOPULYURDU GÖLETİ ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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