Dipsizgöl şelalesi'nde iki etkinlik bir arada

Sivas'ta doğa sporları tutkunu bir grup, kent merkezine yaklaşık 90 km uzaklıktaki Dipsizgöl Şelalesi'nde bir araya geldi. Hobi amaçlı dağcılık yapan ekip, şelalenin 50 metre yüksekliğindeki kayalıklarından iniş yaptı ve ardından şelalenin üzerinden gerilen ipin üzerinden karşıya geçiş gerçekleştirdi.

etkinliğin detayları:

Ekip, sonbahar ve kış manzarasının hakim olduğu bölgeyi tercih etti; şelalenin hâlâ gürül gürül aktığı gözlendi. Yapılan iniş ve ip geçişi anları dron ile görüntülendi; kayıtlar şelalenin doğal dokusunu ve yapılan sporu aynı karede gösterdi. Etkinlik, hem adrenalin hem de doğa tanıtımı amacı taşıdı.

takımın hedefi ve açıklama:

Selahattin Güngördü etkinliğin amacını şöyle anlattı: "Bu sefer ki etkinliğimizde Dipsizgöl Şelalesi’ne geldik. Sonbahar manzarasından ve doğal güzelliğinden dolayı burayı seçtik. Kış ayına girdik ve şelale hala gürül gürül akmaya devam ediyor. Burada iki etkinlik yapacağız. İlk olarak şelalenin yanından 50 metre yükseklikteki kayadan iniş yapacağız. Diğer etkinliğimizde ise şelaleden akan suyun üstünden karşı tarafa ip gerdirerek ipin üzerinden karşıya geçeceğiz. Bölgenin manzarası çok güzel, biz de Sivas’ın doğal güzelliklerini bu şekilde tanıtmaya devam ediyoruz"

Grup, Sivas’ın doğal zenginliklerini farklı etkinliklerle tanıtmaya devam edeceklerini belirtti. Dron kaydı ve yapılan gösteriler, Dipsizgöl Şelalesi'nin görsel etkisini ve bölgenin tanıtım potansiyelini öne çıkarıyor.

ŞELALENİN KAYALIKLARINDAN İNİŞ GERÇEKLEŞTİREN EKİP AYNI ZAMANDA SU ÜZERİNDEN İP GERDİREREK KARŞI TARAFA GEÇTİ.