vakaya genel bakış:

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Fethi Gül, son dönemde mantar zehirlenmesi başvurularında artış gözlendiğini bildirdi. Gül, bu dönemde 6 hastanın yoğun bakım tedavisi gördüğünü, 1 hastanın hayatını kaybettiğini, 1 hastanın karaciğer nakline alındığını ve diğer hastaların taburcu edildiğini söyledi. Anne ile oğlun da aralarında bulunduğu bazı vakalar dış merkezlerden yönlendirilerek 28 Ekim tarihinde hastanenin yoğun bakımına kabul edildi.

anne ve oğulun yaşadıkları:

Kocaeli'de otobüs şoförlüğü yapan 63 yaşındaki Salih Küçük, iddiaya göre yolcular tarafından verilen doğadan toplanmış mantarı evde pişirip eşi ve annesiyle birlikte tükettiklerini anlattı. Eşi 56 yaşındaki Gönül Küçük ve annesi 82 yaşındaki Naringül Küçük ile birlikte başlayan bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle önce dış merkeze, ardından daha ileri tedavi için Pendik Marmara Hastanesi'ne yönlendirildiler. Salih Küçük, eşinin ve annesinin mantarı yememeleri gerektiğini söylediğini ancak kendisinin ısrarla tattığını ifade etti; belirtiler birkaç gün sonra ağırlaştı ve aile çocuklarının çağırdığı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Küçük ameliyat ve yoğun bakım sürecinde gördükleri ilgi ve tedavi için ekibe teşekkür etti ve vatandaşları mantar tüketiminden kaçınmaları konusunda uyardı.

uzman uyarısı ve tedavi süreci:

Prof. Dr. Fethi Gül, başvuranlarda bulantı, kusma, ishal, baş dönmesi ve uykuya eğilim gibi semptomların görülebildiğini, bu şikayetlerin genellikle 2–6 saat içinde ortaya çıkabildiğini ancak bazı zehirlenmelerde semptomların geç dönemde gelişebileceğini vurguladı. Bu nedenle erken ve uzman değerlendirmesinin önemine dikkat çekti. Tedavi kapsamında zehir danışmanlarının önerileri doğrultusunda bazı antidotlar, hemoadsorpsiyon ve diyaliz gibi organ destek yöntemleri uygulandığını; bazı ağır olgularda karaciğer yetmezliği geliştiğinde nakil planlandığını aktardı. Gül, bir vakada kadavradan karaciğer naklinin gerçekleştirildiğini, bir diğer olgunun ise çok hızlı ilerleyen tablo nedeniyle 1–2 gün içinde kaybedildiğini belirtti.

Prof. Dr. Gül, 'Basit bir mantarla organınızı kaybedebilir, ölümle yüz yüze gelebilirsiniz' uyarısını yineleyerek, doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca zehirlenme şüphesi olanların belirtilerin yoğunlaşmasını beklemeden sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini hatırlattı. UZEM'in 'ALO 114' hattı üzerinden zehirli madde maruziyeti konusunda danışmanlık hizmeti verildiği bilgisini paylaştı.

SALİH KÜÇÜK(63) VE ANNESİ NARİNGÜL KÜÇÜK(82)