Dolar 49,3414 +0,12%
Euro 55,3722 +0,19%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.686,52 +1,40%
EUR/USD 1,1228 +0,11%
Brent Petrol 103,41 -0,83%
--°

Doğaka'nın 126. yönetim kurulu Osmaniye'de ortak yatırımları ve iş birliğini masaya yatırdı

DOĞAKA 126. yönetim kurulu Osmaniye'de toplandı; 2026 Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları, 2027 çalışma programı, bütçe ve bölge yatırımları masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Doğaka'nın 126. yönetim kurulu Osmaniye'de ortak yatırımları ve iş birliğini masaya yatırdı

Toplantının kapsamı:

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) 126. Yönetim Kurulu toplantısı Osmaniye'de gerçekleştirildi. Toplantıya Osmaniye Valisi ve DOĞAKA Dönem Başkanı Mehmet Fatih Serdengeçti, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile DOĞAKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda öncelikli olarak 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başvuruları ele alındı. Ayrıca 2027 yılı çalışma programı ve bütçesi, sonuç odaklı program yönetim planları ile ajansın devam eden proje ve faaliyetleri gündeme getirildi ve ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Toplantı sürecinde programların uygulama esasları, kaynak dağılımı ve izleme-değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, öncelikli yatırımların bölge ekonomisine etkisini ölçen yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılarla yatırım değerlendirmeleri:

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na başvuran firma temsilcileriyle bir araya gelinerek proje teklifleri ve bu projelerin Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye ekonomisine sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Toplantıda, üretim kapasitesinin artırılmasına ve istihdamın güçlendirilmesine yönelik somut adımların önemine dikkat çekildi.

Üç ilin ortak kalkınma hedefleri çerçevesinde kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi ve çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesinin gerekliliği tekrarlandı. Yönetim Kurulu üyeleri, bölgenin ekonomik gelişimini destekleyecek öncelikler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, OSMANİYE’DE DÜZENLENEN DOĞAKA 126. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NA...

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, OSMANİYE’DE DÜZENLENEN DOĞAKA 126. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NA KATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla İŞKUR danışmanlık ağıyla istihdamı güçlendiriyor
images

İTO başkanı Avdagiç seçim çağrısıyla projelerini sürdürme sözü verdi
images

Dolar ve euro güne hafif artışla başladı
images

Deniz dolgusuyle yeni dönem: Trabzon havalimanı kapasiteyi üçe katlayacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars'ın meralarında alın teri: çobanlar üretimin belkemiği

Cizreli öğretmen sokaklarda kaybolan zanaatkarların yüzünü karakalemle canlandırıyor

Çığ gibi talep: İzmir'de cağ kebabı coşkusu

Bayburt'ta eğitim projeleri için yeni yol haritası

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

gtb’de sandıklar açıldı: yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiliyor