Doğaka'nın 126. yönetim kurulu Osmaniye'de ortak yatırımları ve iş birliğini masaya yatırdı

Toplantının kapsamı:

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) 126. Yönetim Kurulu toplantısı Osmaniye'de gerçekleştirildi. Toplantıya Osmaniye Valisi ve DOĞAKA Dönem Başkanı Mehmet Fatih Serdengeçti, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile DOĞAKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda öncelikli olarak 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başvuruları ele alındı. Ayrıca 2027 yılı çalışma programı ve bütçesi, sonuç odaklı program yönetim planları ile ajansın devam eden proje ve faaliyetleri gündeme getirildi ve ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Toplantı sürecinde programların uygulama esasları, kaynak dağılımı ve izleme-değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, öncelikli yatırımların bölge ekonomisine etkisini ölçen yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılarla yatırım değerlendirmeleri:

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'na başvuran firma temsilcileriyle bir araya gelinerek proje teklifleri ve bu projelerin Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye ekonomisine sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Toplantıda, üretim kapasitesinin artırılmasına ve istihdamın güçlendirilmesine yönelik somut adımların önemine dikkat çekildi.

Üç ilin ortak kalkınma hedefleri çerçevesinde kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi ve çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesinin gerekliliği tekrarlandı. Yönetim Kurulu üyeleri, bölgenin ekonomik gelişimini destekleyecek öncelikler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, OSMANİYE’DE DÜZENLENEN DOĞAKA 126. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI’NA KATILDI.