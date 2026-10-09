Doğal beslenme ve yaşam tarzı kanserden korunmada öncelikli

Prof. Dr. Aydın Mungan'ın uyarıları

Bülent Ecevit Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Mungan, kanser hastalarının ve yakınlarının sıkça sorduğu beslenme sorularına yanıt verirken, tekniğe dayanmayan uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Mungan, beslenmenin kanserin seyrini ve korunmayı etkileyen bir bileşen olduğunu, ancak bu etkinin tek bir mucize gıdaya değil, bütüncül bir yaklaşıma bağlı olduğunu belirtti.

şeker, obezite ve kanser ilişkisi:

Mungan, yaygın bir yanlış inanış olan “şeker kanser hücresini besler” görüşünü değerlendirerek, doğrudan böyle bir ilişkinin bulunmadığını söyledi. Ancak gereğinden fazla şeker tüketiminin obeziteye yol açarak genel sağlık durumunu bozduğunu ve dolaylı olarak kanser riski ile ilişkili olabileceğini ifade etti. Bu nedenle şeker kısıtlamasının aşırı yapılmadığı sürece zorunlu olmadığını belirtti.

takviyeler, bitkisel ürünler ve bilimsel kanıt:

Hastaların eczaneden veya aktarlardan alınan haplara ve bitkisel ürünlere yöneldiğini aktaran Mungan, önerilerin ancak güçlü kanıtlara dayandığında anlamlı olduğunu söyledi. Bunun için randomize prospektif multisentrik çalışmalar gibi iyi dizayn edilmiş araştırmaların gerekliliğini vurguladı ve “komşum kullandı iyi geldi” türündeki anekdotların bilimsel kabul görmediğini belirtti.

d vitamini: hangi düzey aralığı hedeflenmeli:

Mungan, D vitamininin yalnızca kemik sağlığıyla ilgili olmadığını; bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle mücadelede önemli rol oynadığını kaydetti. Avrupa Üroloji Birliği rehberlerinde prostat, mesane ve böbrek kanseri hastalarında D vitamini düzeyinin ölçülmesinin önerildiğini aktardı. Laboratuvar referans aralığının üniversitelerinde 20 ile 100 arasında olduğunu, ancak kanserli hastalarda hedeflenen düzeyin 50 ile 60 olması gerektiğini söyledi. Çok düşük veya çok yüksek düzeylerin prostat kanseri agresifliğini artırabildiği, 50–60 aralığında tutulduğunda ise hastalığın daha yavaş seyrettiğinin gösterildiği bilgisini paylaştı.

doğal gıdalar ve koruyucu besin örnekleri:

Mungan, belirli besinlerin belirli kanser türleri üzerinde koruyucu etkilerine ilişkin çalışmalardan söz etti. Yeşil çayın antioksidan etkisi nedeniyle günde bir, maksimum üç bardak sınırında tüketilmesinin prostat ve mesane kanserinde önleyici etkisinin gösterildiğini aktardı. Brokoli ve karnabahar gibi sebzelerin de özellikle prostat kanserine karşı koruyucu olabildiği, kahve tüketiminin de prostat kanserinden koruyucu etkisinin gösterildiği veriler arasında yer alıyor.

Domatesteki likopenden söz eden Mungan, bu bileşiğin hap şeklinde değil, doğal haliyle alınmasının anlam taşıdığını belirtti. Likopenin etkin hale gelmesi için domatesin çiğ tüketilmesinin yeterli olmadığını; domatesi kabuğuyla birlikte zeytinyağıyla hafif kısıkta pişirdiğinizde likopenin daha etkin şekilde salındığını ve düzenli tüketimde fayda sağladığını anlattı.

yaşam tarzı düzenlemeleri şart:

Mungan, tek bir besin veya takviye ile kanserden korunmanın mümkün olmadığını, Dünya Kanser Araştırma Fonu ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü’nün önerdiği şekilde beslenme önlemlerinin sağlıklı yaşam uygulamalarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda düzenli egzersiz, alkol ve sigaradan uzak durma, işlenmiş et ürünlerinden kaçınma ve ideal kilonun korunması gibi maddelerin önemini sıraladı. Mungan, bu öğelerin bir arada uygulandığında kanser riskini azaltmada ve mevcut hastalığın seyrini etkileyebilmede anlam taşıdığını söyledi.

Sonuç olarak Mungan, kanserden korunmada önceliğin vitamin hapları ya da tek bir “mucize” gıda değil; bilimsel kanıtlara dayalı uygulamalar, doğal besinlerle alınan yararlar ve yaşam tarzı değişiklikleri olduğunu belirtti.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. AYDIN MUNGAN, KANSERDEN KORUNMADA VİTAMİN HAPLARI YERİNE GIDALARIN DOĞAL YOLLARLA TÜKETİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.