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Doğal gazda erişim devrimi: 24 yılda şebeke 257 bin kilometreyi geçti

24 yılda iletim ve dağıtım ağını 257 bin kilometrenin üzerine çıkaran Türkiye, 73 milyon kişiye güvenli ve kesintisiz doğal gaz erişimi sağladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Doğal gazda erişim devrimi: 24 yılda şebeke 257 bin kilometreyi geçti

şebekenin boyutu ve yaygınlaşma:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'nin doğal gaz iletim ve dağıtım ağı son 24 yılda hızla büyüdü. 2026 Ağustos itibarıyla iletim hattı uzunluğu 21.030 kilometre, dağıtım hattı uzunluğu ise 236.492 kilometre olarak kaydedildi. Böylece toplam doğal gaz iletim ve dağıtım şebekesi 257.522 kilometreye ulaştı; bu uzunluk, açıklamalarda dünyanın çevresini yaklaşık 6 buçuk kez dolaşacak düzeyde olduğu şeklinde ifade edildi.

Ayrıca 2002'de yalnızca 5 ilde bulunan doğal gaz, bugün 81 il ve 995 yerleşim yerinde kullanılır hale geldi. Bakan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında bu sayının bu yıl içinde bine çıkacağını belirtti ve altyapı genişlemesinin sürdüğünü vurguladı.

erişim, abone sayıları ve depolama kapasitesi:

2026 Ekim verilerine göre doğal gaza erişimi sağlanan kişi sayısı 73 milyon olarak açıklandı; bu, toplam nüfus içindeki payın %85 seviyesine çıktığını gösteriyor. Abone tarafında ise 2026 Temmuz itibarıyla konutlardaki doğal gaz abone sayısı 22.329.878, toplam doğal gaz abone sayısı ise 23.183.623 olarak kaydedildi.

Altyapı yatırımlarıyla birlikte sistem esnekliğini ve arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla giriş kapasitesi ve yer altı depolama kapasitesi de arttırıldı. Bugün Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi 495 milyon metreküp seviyesine ulaşırken, yer altı doğal gaz depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküp düzeyinde tutuluyor. Bu kapasite artışları, özellikle kış dönemindeki talep artışlarında sistemin dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Bakan Bayraktar, dönüşümü anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl içerisinde doğal gaza erişimi sağlanan yerleşim yeri sayısı bine çıkacak. 257 bin kilometreyi aşan iletim ve dağıtım ağımızın yanı sıra, güçlü giriş kapasitesi ve depolama altyapımızla doğal gazı ülkemizin dört bir yanına güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz."

Paylaşılan veriler, son çeyrek yüzyıldaki yatırımların erişim ve kapasite odaklı olduğuna işaret ediyor; önümüzdeki dönemde altyapı genişlemesinin yerel erişimi daha da yaygınlaştırması bekleniyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BAYRAKTAR, TÜRKİYE’NİN İLETİM VE DAĞITIM AĞININ 257 BİN...

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BAYRAKTAR, TÜRKİYE’NİN İLETİM VE DAĞITIM AĞININ 257 BİN KİLOMETREYİ AŞARAK DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 6 BUÇUK KEZ DOLAŞACAK DÜZEYE ULAŞTIĞINI AKTARDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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