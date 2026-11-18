Delikkaya doğal tüneli doğaseverleri çekiyor

Tokat'ın Kızık ile Karkıncık köyleri arasında yer alan Delikkaya, kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölgenin en dikkat çeken özelliği, içinden derenin aktığı ve yürüyüş rotalarına yeni bir boyut kazandıran doğal tünel.

Rotanın özellikleri:

Tünel, kalker kayaçların su ve rüzgârın etkisiyle zaman içinde aşınması sonucu oluştu. İçinden geçen küçük derenin Çekerek Irmağı'nın bir kolu olduğu belirtiliyor. Uzunluğu yaklaşık 100 metre, yüksekliği 30-40 metre ve genişliği 20-30 metre civarında olan yapı, yüksek kaya duvarları arasında dramatik bir geçit sunuyor.

Yürüyüşler ve ziyaretçi deneyimi:

Delikkaya, özellikle doğa yürüyüşü gruplarının rotasında yer alıyor; tünele ulaşanlar derenin kıyısında ilerliyor, bazıları tünelin içindeki büyük kayaların üzerine çıkarak fotoğraf çekiyor. Tokat Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Halil Sönmez, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla her pazar farklı bölgelerde yürüyüş düzenlediklerini ve Delikkaya'yı az bilinen bir rota olarak değerlendirdiklerini söyledi. Sönmez, tünelin oluşumunu ve içinden geçen derenin önemini vurgulayarak, "Görenleri hayran bırakan bu tünelin mutlaka ülke turizmine kazandırılmasını umuyorum" dedi.

TOKAT’IN KIZIK İLE KARKINCIK KÖYLERİ ARASINDA YER ALAN DELİKKAYA, İÇİNDEN DERE GEÇEN YAKLAŞIK 100 METRE UZUNLUĞUNDAKİ DOĞAL TÜNELİYLE DOĞASEVERLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU.