Doğal üçlüden yeni nesil yara örtüsü denemesi

ADÜ Teknokent'te yeni bir kompozit yara örtüsü denemesi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge Academy, yara iyileştirme alanındaki patent birikimini yeni bir inovasyon projesine taşımaya hazırlandığını duyurdu. Proje, Keçi sütü kaynaklı biyoaktif peptitler ve Ficus carica lateksi içeren örümcek ipeği tabanlı kompozit yara örtüsünün geliştirilmesi ve in vitro değerlendirilmesi başlığını taşıyor ve HBX-HYD813 kodlu, 2020/03482 numaralı patent çalışmasının üzerine inşa ediliyor.

projenin bileşenleri ve hedefleri:

Çalışma, üç doğal kaynağın bilimsel yöntemlerle ayrıştırılması, standardize edilmesi ve laboratuvar ortamında bir araya getirilip yeni nesil bir yara örtüsüne dönüştürülmesini amaçlıyor. Kompozitte rol alması planlanan ana bileşenler keçi sütü kaynaklı biyoaktif peptitler, halk arasında incir sütü olarak bilinen Ficus carica lateksi ve steril, saflaştırılmış örümcek ipeği proteini olacak. Örümcek ağının doğrudan kullanılmayacağı, yerine biyomedikal uygulamalara uygun, saflaştırılmış protein iskeletinin taşıyıcı iskelet olarak tasarlanacağı vurgulandı.

Araştırmanın teknik hedefleri arasında kompozit yapının yara yüzeyinde nem dengesini koruması, sıvı emmesi, biyolojik bileşenleri kontrollü biçimde salması ve doku yenilenmesine uygun bir mikroçevre oluşturması yer alıyor. Bu amaçlarla in vitro modellerde materyalin fiziksel ve biyolojik performansı değerlendirilecek.

güvenlik, testler ve ilerleme planı:

Projede öncelik etkinlikten ziyade güvenlik olarak belirlendi. Karya Farma HBX Ar-Ge Academy Kurucusu Hakan Başlık, incir lateksinin içerdiği proteolitik bileşenler nedeniyle yüksek konsantrasyonlarda hücrelere zarar verme ve ciltte tahriş oluşturma potansiyeli taşıdığını belirtti. Bu nedenle lateks bileşenleri doğrudan kullanılmayacak; saflaştırma, kimyasal analiz ve güvenli konsantrasyon aralıklarının tespiti öncelikli adımlar arasında yer alacak.

Hücre kültürü çalışmalarında incir lateksi fraksiyonlarının zararlı etki göstermesi durumunda üçlü formülasyonda ısrar edilmeyecek; bunun yerine keçi sütü peptitleri ile örümcek ipeği temelli ikili kompozit sistem değerlendirilecek. Projenin olumlu laboratuvar sonuçları vermesi halinde etik kurul süreçleri, ileri biyouyumluluk araştırmaları ve deneysel modellerle geliştirme aşamalarına geçilmesi planlanıyor. İnsan kullanımına yönelik herhangi bir değerlendirmeden önce gerekli bilimsel, etik ve mevzuata ilişkin aşamaların tamamlanacağı vurgulandı.

Başlık ayrıca, ADÜ Teknokent çatısı altında yürütülen çalışmaların yalnızca yeni bir ürün ortaya koymayı değil, ülkenin stratejik bilimsel ve teknolojik kapasitesine katkı sağlamayı hedeflediğini; kurum bünyesinde bulunan 18 spesifik stratejik patent çalışmasının yeni inovasyonların temelini oluşturduğunu ifade etti. Araştırmada ilk hedefin güvenli, ölçülebilir ve tekrarlanabilir laboratuvar sonuçlarına ulaşmak olduğu belirtildi.

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) TEKNOKENT BÜNYESİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN KARYA FARMA HBX AR-GE ACADEMY, YARA İYİLEŞTİRME ALANINDAKİ PATENT BİRİKİMİNİ YENİ BİR İNOVASYON PROJESİNE TAŞIMAYA HAZIRLANDIĞINI DUYURDU. KEÇİ SÜTÜNDEN ELDE EDİLECEK BİYOAKTİF PEPTİTLER, İNCİR LATEKSİ VE ÖRÜMCEK İPEĞİ TABANLI BİYOMALZEMENİN BİR ARAYA GETİRİLEREK ELDE EDİLECEK KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜNÜN LABORATUVAR ORTAMINDA GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENDİĞİ BELİRTİLDİ.