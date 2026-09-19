Doğanca'dan gazilere vefa buluşması

Doğanca gazilerle kahvaltıda buluştu:

Kuyucak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü anısına düzenlenen etkinlikte gaziler ve aileleri bir araya geldi. Program, Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk koyma töreniyle başladı; daha sonra Kuyucak Belediyesi ev sahipliğinde bir kahvaltı düzenlendi.

Katılımcılar ve mekan:

Kahvaltı organizasyonu Evlidağ Restaurant'ta gerçekleştirildi. Programa Kuyucak Kaymakamı Ahmet Gülderen, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, daire amirleri ile gaziler ve aileleri katıldı. Toplantı samimi bir ortamda ilerleyerek katılımcılara sohbet ve anı paylaşma imkânı sağladı.

Başkan Doğanca'nın mesajı ve takdimler:

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, gazilerle yakından ilgilenerek günün anlam ve önemine dair düşüncelerini paylaştı. Konuşmasında, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını siper eden kahramanlarımızın 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. Doğanca, ayrıca başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve vefat eden gaziler anısına saygısını sundu ve hayatta olan gazilere şükranlarını iletti.

Program sonunda Başkan Doğanca tarafından gazilere plaket ve hediye paketleri takdim edildi; bu jest, katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. Etkinlik, gazilere ve ailelerine gösterilen saygı ile sona erdi.

AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA GAZİLER VE AİLELERİ BİR ARAYA GELDİ. ÇELENK KOYMA TÖRENİNİN ARDINDAN DÜZENLENEN KAHVALTIDA GAZİLERLE SOHBET EDEN KUYUCAK BELEDİYE BAŞKANI UĞUR DOĞANCA, GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİNE İLİŞKİN MESAJLAR VERİRKEN GAZİLERE HEDİYE PLAKETLERİ TAKDİM ETTİ.