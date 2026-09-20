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Doğankent'te kahvehanede husumet silahla tırmandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde iki aile arasındaki tartışma kahvehanede silahlı çatışmaya dönüştü; bir kişi öldü, beş kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 23:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Doğankent'te kahvehanede husumet silahla tırmandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı

Olayın gelişimi:

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında bir kahvehanede tartışma çıktı. Tartışma, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay sonucunda Ahmet G. hayatını kaybederken, kahvehanede bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın yaşandığı mekânda güvenlik güçleri delil toplama çalışmalarına başladı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, çatışmanın çıkış nedenini belirlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili daha fazla detayın araştırıldığını bildirdi.

Adana’da kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

Adana’da kahvehanede silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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