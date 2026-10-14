Dolar 49,3873 +0,04%
Euro 55,1089 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.543,48 -1,35%
EUR/USD 1,1158 -0,40%
Brent Petrol 105,95 +0,25%
--°

Doğanşehir'de çimento yüklü silobasın karıştığı zincirleme kaza: yaralanma yok

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde üç aracın karıştığı kazada yaralanma olmadı; çimento yüklü silobas ile iki ticari araçta büyük maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 21:00

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 21:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Doğanşehir'de çimento yüklü silobasın karıştığı zincirleme kaza: yaralanma yok

Doğanşehir'de akşam saatlerinde zincirleme kaza

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Araçlar ve plakalar:

Edinilen bilgilere göre çimento yüklü 23 AFJ 925 plakalı silobas ile aynı yönde seyreden 50 AEZ 513 ve 53 EK 570 plakalı hafif ticari araçlar çarpıştı.

Hasar ve soruşturma:

Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA’NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN...

MALATYA’NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA BÜYÜK ÇAPLI MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı
images

Kayseri'de 2021'den beri aranan kişi Bankacılık Kanunu ihlalleri gerekçesiyle ce...
images

Eskişehir'de tramvay durağına giren otomobilde sürücü kurtarıldı
images

Park Caddesi'nde kaza: motosiklet yayaya çarptı, iki kişi hastaneye kaldırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep gecesinde ışık gösterisi: şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Yağış uyarısı: Bingöl'de 15-16 ekimde kuvvetli sağanak bekleniyor

Kayseri'nin sağlık kapasitesi ve yatırımları bakanla masaya yatırıldı

İnegöl'de park caddesi üzerinde çarpışma: yaya ile 17 yaşındaki sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Beylikdüzü buluşmasında silahla tehdit ve ateş açma anları kayda geçti