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Doğanşehir'de direksiyon kaybı sonrası tırla çarpışma: 4 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.45'te hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Doğanşehir'de direksiyon kaybı sonrası tırla çarpışma: 4 yaralı

Doğanşehir'de otomobil ile tır çarpıştı

Kaza, saat 17.45 sıralarında Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyreden M.A. (51) idaresindeki 44 MA 3134 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen C.Y. yönetimindeki 31 AFN 812 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Çarpışma sonrası hafif ticari araçta bulunanlar ile sürücü yaralandı. Kazada araç sürücüsü M.A. ile araçta bulunan H.A. (39), Z.M. (23) ve 2 yaşındaki M.N.C. yaralandı.

Tedavi ve soruşturma:

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı.

MALATYA&#039;NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

MALATYA'NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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