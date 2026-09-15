Doğanşehir’de sahada talepler dinlendi, projeler yerinde değerlendirildi

Doğanşehir ziyaretinde saha çalışmaları ve değerlendirmeler

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Doğanşehir ilçesinde kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi. Milletvekili Ölmeztoprak, yürütülen kamu yatırımları ve deprem sonrası yeniden yapılanma süreçlerini yerinde inceleyerek vatandaşların beklenti ve taleplerini dinledi.

kaymakamlık ziyareti ve ilk temaslar:

Programına Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ile yapılan görüşmeyle başlayan Ölmeztoprak, kaymakamlıkta ilçe genelinde yürütülen kamu hizmetleri ve deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Sahadan alınan geri bildirimleri ve vatandaş taleplerini kaymakamlık yetkilileriyle paylaştı.

çarşı ve konut projelerinde son durum:

Milletvekili Ölmeztoprak, Doğu ve Yeni Mahallelerde devam eden çarşı ve konut sahalarını gezerek projelerdeki ilerlemeyi yerinde inceledi. Projede 128 blokta 901 konut, 385 ticari birim, 5 fırın ve 18 ofisin yer aldığı aktarıldı. Ölmeztoprak, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşerek projenin işleyişi, zamanlama ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

sürgü kırsal konutları ve üreticilerle buluşma:

Sürgü Mahallesi’nde yapımı devam eden kırsal deprem konutlarını inceleyen Ölmeztoprak, iki etap halinde yürütülen 231 konutluk projede gelinen aşamayı yerinde gördü. İlk etapta yer alan 130 konutun büyük ölçüde tamamlandığı, ikinci etapta bulunan 101 konutun ise yapımının sürdüğü belirtildi. Aynı mahallede üreticiler, özellikle sahada çalışan kadınlarla bir araya gelen milletvekili, tarımsal üretimin güçlenmesine yönelik sahadaki talepleri dinledi ve destek vurgusu yaptı. Ayrıca halkla buluşmalar sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini vatandaşlara takdim etti.

Karşıyaka Mahallesi ziyaretlerinde Ölmeztoprak, daha önce de görüştüğü Ahsen ve ailesini yeniden ziyaret ederek tedavi sürecine ilişkin bilgi aldı; mahallede özel ihtiyaç sahibi Mehmeti de evinde ziyaret edip ailelerin taleplerini dinledi. Sürgü Mahallesi’nde 88 yaşında okuma yazma öğrenen Emine teyzenin evine konuk olan Ölmeztoprak, öğrenme azmiyle örnek olan Emine teyzeye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle hazırlanan teşekkür belgesini takdim etti.

Milletvekili Ölmeztoprak ayrıca, şehit Uzman Jandarma Hakan Artuçun annesi Gülten Artuçın vefatı nedeniyle aileye taziye ziyaretinde bulundu. Program kapsamında Elmalı Mahallesi’nde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşları da ziyaret eden Ölmeztoprak, yangının yol açtığı hasarı yerinde inceleyip ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Saha ziyareti boyunca Milletvekili Ölmeztoprak, yürütülen çalışmaları ve gelen talepleri not alarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çözüm yollarının takip edileceğini ifade etti.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, DOĞANŞEHİR’DE BİR DİZİ ZİYARET VE İNCELEMEDE BULUNDU