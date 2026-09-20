Doğanşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: beş kişi yaralandı

Kaza detayları:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde Adıyaman istikametinden gelen 34 LR 1510 plakalı Scania marka tır ile aynı yönde seyreden ve yol kenarında bekleme yapan 34 HS 1861 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.
yaralıların durumu:
Kazada toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
soruşturma ve inceleme:
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı; kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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