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Doğanşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: beş kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde Adıyaman istikametinden gelen tır ile yol kenarında bekleyen otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Doğanşehir'de tır ile otomobil çarpıştı: beş kişi yaralandı

Kaza detayları:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde Adıyaman istikametinden gelen 34 LR 1510 plakalı Scania marka tır ile aynı yönde seyreden ve yol kenarında bekleme yapan 34 HS 1861 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı.

yaralıların durumu:

Kazada toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

soruşturma ve inceleme:

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı; kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Malatya&#039;da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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