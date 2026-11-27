projenin amacı ve uygulaması:

Malatya’nın Doğanyol ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullarını tanıtan özgün broşürler tasarladı. Proje temelli çalışma, öğrencilerin okuldaki eğitim ortamlarını, sosyal ve kültürel faaliyetleri, bölümleri ve okul değerlerini tanıtmayı hedefledi.

Çalışma, araştırma odaklı uygulamalarla yürütüldü; öğrenciler eğitim içeriğini ve görsel tasarımı planlayıp İngilizce metinleri de hazırlayarak çok yönlü bir tanıtım materyali ortaya koydu. Hazırlanan broşürler, hem okulu dışarıya tanıtma hem de öğrencilerin üretkenlik ve aidiyet duygusunu güçlendirme amacı taşıdı.

öğretmen görüşleri ve kazanımlar:

Projenin yürütücüsü İngilizce Öğretmeni Merve Kaynar, öğrencilere rehberlik ederek öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağladı. Kaynar; araştırma, tasarım, iletişim, yabancı dil ve iş birliği gibi becerilerin geliştirildiğini, bu tür uygulamalı çalışmaların motivasyonu ve öğrenmenin kalıcılığını artırdığını belirtti.

Öğrenciler, ekip çalışmasıyla sorumluluk alıp fikirlerini görsel ve yazılı olarak ifade etme fırsatı buldu; bu süreç, sınıf içi etkileşimi ve özgüveni güçlendirdi.

yönetimden değerlendirme ve teşekkür:

Okul Müdürü Abdullah Boztaş, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile örtüştüğünü vurgulayarak uygulamalı çalışmanın öğrencilerin özgüvenine ve kendilerini ifade etme becerilerine katkı sunduğunu ifade etti. Boztaş, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Boztaş ayrıca desteklerinden dolayı Doğanyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aldıya teşekkür etti; hazırlanan broşürlerin hem okul tanıtımına hem de öğrenci gelişimine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

DOĞANYOL’DA ÖĞRENCİLERDEN OKULLARINI TANITAN BROŞÜR ÇALIŞMASI