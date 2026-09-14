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Doğayla ders zili: Bolu’da Türkiye’nin ilk orman okulu eğitime başladı

Bolu'da 30 dönümlük alana kurulan Türkiye'nin ilk Orman Okulu, 2026-2027 eğitim yılında açıldı; 4-12 yaş grubu hafta içi günde 40 öğrenciyle doğada eğitim alacak.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:04

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 14:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Doğayla ders zili: Bolu’da Türkiye’nin ilk orman okulu eğitime başladı

Doğayla öğrenme modelinin ilk adımı

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) vizyon projelerinden biri olan ve Türkiye’de ilk kez uygulamaya konulan Orman Okulu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde Bolu’da düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılışa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, kurum amirleri, öğretmenler ve minik öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, eğitim alanlarını gezerek çocukların doğayla kurduğu ilk temaslara tanıklık etti.

Yerleşke ve atölye düzeni:

Bolu-Abant yolu üzerinde, şehir merkezine 12 kilometre mesafede ve 30 dönümlük bir alana kurulan kampüs, doğayı bir açık hava sınıfına dönüştürüyor. Tesis bünyesinde yer alan 7 farklı atölye aynı anda 20-25 öğrenciyi kabul edebilecek şekilde tasarlandı. Çocuklar; Tasarım Atölyesi, Toprak Atölyesi, Böcek Oteli, Gözlem Noktası, Ekosistem Atölyesi, Ormancılık Atölyesi ve Orman Koruma Atölyesi’nde uygulamalı etkinliklerle tanışacak. Ayrıca oyun parkuru, orman sesleri parkuru ve masal evi gibi alanlar sosyalleşmeyi ve keşfi destekleyecek şekilde planlandı.

Günlük program ve eğitim hedefleri:

Okul, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca 4-12 yaş grubuna hizmet verecek şekilde programlandı. Hafta içi her gün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında açık olacak tesis, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan programa göre belirlenen okullardan günde 40 öğrenci ağırlayacak. Faaliyetler iki grup halinde düzenlenecek; amaç, çocukların doğayı kitaplardan değil kaynağında, uygulayarak ve gözlemleyerek öğrenmesini sağlamak.

Eğitim modelinin merkezinde merak, deneme ve paylaşma yer alıyor. Keşfet, Deneyimle, Paylaş parolasıyla yürütülecek programda çocukların toprağa dokunarak, canlı çeşitliliğini gözlemleyerek doğayla bağ kurmaları hedefleniyor. Bu yaklaşım, yalnızca bilgi aktarımı değil; özgüven, farkındalık, sorumluluk, empati ve doğa sevgisi gibi duygusal ve sosyal becerilerin gelişimini de desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin ilk Orman Okulu olarak öne çıkan bu proje, doğayı eğitim süreçlerinin merkezine koyarak farklı bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyor ve ilerleyen dönemde benzer uygulamalar için model teşkil etmesi bekleniyor.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN (OGM) VİZYON PROJELERİNDEN BİRİ OLAN VE TÜRKİYE&#039;DE İLK KEZ HAYATA...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN (OGM) VİZYON PROJELERİNDEN BİRİ OLAN VE TÜRKİYE'DE İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN "ORMAN OKULU", 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ İLK GÜNÜNDE BOLU'DA DÜZENLENEN TÖRENLE KAPILARINI AÇTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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