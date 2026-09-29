Doğayla kurulan köprü: Teksaslı avukatın Hakkari ve Yüksekova keşfi

Yabancı ziyaretçi Hakkari'yi keşfetti:

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinden gelen emekli avukat Steve Fogel, Türkiye gezileri kapsamında Hakkari'yi tercih etti. İnternette yaptığı araştırma sonucu bölgeye merak salan Fogel, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) eşliğinde Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde kapsamlı bir program gerçekleştirdi.

gezilen doğal alanlar:

Program dahilinde Fogel'e bölgenin öne çıkan doğal alanları tanıtıldı. Rehberler eşliğinde Cilo Buzulları, Cennet Cehennem Vadisi, Sat Buzul Gölleri ve Doski Vadisi gezildi. Doğa yürüyüşleri sırasında katılımcı, Hakkari'nin engebeli coğrafyası ve el değmemiş doğasının sunduğu manzaraları yakından gözlemleme fırsatı buldu.

kültürel miras ve yerel yaşam:

Doğa odaklı programın yanı sıra Fogel, bölgenin tarihî ve kültürel zenginliklerini de gezdi. Ziyaret rotasında Şemdinli Kayme Sarayı, Nehri Şelalesi, tarihi türbeler ve taş köprü gibi noktalar yer aldı. Bu ziyaretler, misafirin sadece doğal değil aynı zamanda kültürel mirasla da buluşmasını sağladı.

YEKDASDER Başkanı Suat Öztekin, kulüp olarak bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Öztekin, Amerikalı misafirin internette yaptığı araştırmalar sonucunda kendilerine ulaştığını söyleyerek, rehberlik hizmeti verdiklerini vurguladı.

Ziyaretin sonunda Fogel, yerel halkın misafirperverliğinden memnun kaldığını dile getirdi ve Öztekin'in ailesine konuk olarak yöresel yemekleri tatma imkânı bulduğunu aktardı. Programını tamamlayan Fogel, yeni rotalar için Çanakkale'ye hareket etti.

Bu tür bireysel ziyaretler, Hakkari'nin tanıtımına katkı sağlarken bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının rehberlik ve tanıtım çalışmalarının önemini de ortaya koyuyor. YEKDASDER'in çabaları, hem yerel ekonomi hem de sürdürülebilir turizm açısından dikkat çekiyor.

STEVE FOGEL