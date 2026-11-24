Doğdukları köyde öğretmenlik yapan çift geleceğin umutlarını yetiştiriyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi doğumlu olan Üzeyir Tokalı (36) ve Nihal Tokalı (33), yetiştikleri, okudukları ve evlendikleri yerde mesleklerini sürdürüyor. Çift, mezun oldukları Ulupınar İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapıyor ve yaklaşık 6 yıldır aynı okulda çocukların eğitimine katkı sağlıyor.

Köylerinde öğretmenlik:

Üzeyir Tokalı, kendi hikayesini şöyle anlattı: "Doğma büyüme bu köylü olduğumuz için bu okuldan mezun olduk. Buralarda büyüdük ve bu sıralarda oturduk. Daha sonra buraya öğretmen olarak atandık. Eşimle beraber öğretmen olarak burada görev yapıyorum. Eşimle beraber aynı ortamda görev yaptığımız için çok mutluyum. Öğrencilerimiz de çok şanslı. Bizim için çok değerli ve kıymetliler. Aynı şekilde devam edeceğiz. Böyle bir yerde bozulmamış çocukları eğitmek bizim için çok güzel bir duygu. Daha iyi yerlere gelmelerini sağlayacağız. Devletimizin bu çocuklara ihtiyacı var. Bu çocukların vatanını, memleketini, ülkesini seven çocuklar. Çocuklar bu ortamı çok seviyorlar. Biz de çocuklarda bu ışığı gördüğümüz için daha fazla ilgi gösteriyoruz. Çocuklarımız okusun, iyi yerlere gelsin ve ülkelerine sahip çıksınlar istiyoruz. Tüm öğretmenlerimiz de çocuklarımıza değer versinler. Ellerinden gelen en iyi şekilde eğitimlerini versinler."

öğrencilere yaklaşım ve hedefleri:

Öğretmen Nihal Tokalı ise mesleğe ve öğrencilerle kurdukları ilişkiye dair şunları söyledi: "Öğrencilerimizle bütün süreci beraber geçiriyoruz. Okul dışında da görüşüyoruz. Onların okul dışındaki tavır ve davranışlarını gözlemliyoruz. Onları da dikkate alarak derslerimizde gerekli önlemleri alıyorum. Bu bize avantaj sağlıyor. Bu okulumuzda sınıfta öğretmen olmaya karar vermiştim. Hedeflerime ulaştım. Bir öğretmen olarak çok mutluyum. İnşallah çocuklarımız da ileri de vatanımıza, memleketimize faydalı insanlar olurlar."

Üzeyir ve Nihal Tokalı çifti, doğup büyüdükleri köyde görev yapmanın getirdiği avantajları ve sorumlulukları vurguluyor; öğrencilerle yakın ilişki kurarak onların sadece akademik değil, toplumsal değerler açısından da gelişmelerini hedefliyorlar. Mezun oldukları okulda öğretmen olarak çalışmak, çiftin hem kişisel hem de toplumsal bağlarını güçlendiriyor ve köyde eğitim kalitesine doğrudan katkı sağlıyor.

Çift, çocukların iyi yetişmesi ve ülkesine faydalı bireyler olması için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtiyor.

KAYSERİ'NİN YAHYALI İLÇESİNDE DOĞDUKLARI, OKUDUKLARI VE EVLENDİKLERİ KÖYDE ÖĞRETMENLİK YAPAN ÜZEYİR VE NİHAL TOKALI ÇİFTİ, ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN MESLEKLERİNİ ÖZENLE YAPIYOR.