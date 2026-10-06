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Doğru dental fotoğrafçılık güveni pekiştiriyor, sağlık turizmine itibar kazandırıyor

Doğru dental fotoğrafçılık tedavi planlamasını, hasta-hekim güvenini ve Türkiye'nin sağlık turizmindeki kanıtlanabilir itibarını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Serkan Varol

Doğru dental fotoğrafçılık güveni pekiştiriyor, sağlık turizmine itibar kazandırıyor

Kongrede vurgulananlar:

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 4. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi'nde konuşan Dr. Dt. Kürşat Yılmaz, dental fotoğrafçılığın yalnızca tedavi sonucunu belgelemekten öte bir klinik araç olduğunu vurguladı. Yılmaz, fotoğrafların tedavi öncesi, süreç ve sonrasını kayıt altına alarak hem hekimlik kalitesini hem de hasta-hekim güvenini artırdığını belirtti.

Sunumunda, öğrencilerine sadece kamera ayarlarını öğretmekle kalmadıklarını; aynı zamanda bir fotoğrafın nasıl klinik bir belge olarak çekileceğini ve arşivleneceğini öğrettiklerini söyledi. Yılmaz, bu yaklaşımın genç hekimlerin standartlı ve kanıtlanabilir dosyalar oluşturmasını sağlayarak Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki itibarına katkı sunacağını ifade etti.

Klinik uygulamada iş akışı ve eğitim:

Yılmaz, doğru fotoğraf protokolünün hastanın başlangıç durumunu, uygulama aşamalarını ve sonucu karşılaştırılabilir şekilde ortaya koyduğunu aktarırken, bunların tümünün mesleki kaliteyi artırdığını dile getirdi. Sunumda öne çıkan noktalardan biri, tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafların aynı ışıkta, doğru açıyla ve üzerinde oynama yapılmadan çekilmesinin önemiydi. Ayrıca, öğrencilere öğretilen klinik iş akışı sayesinde hekimlerin vaka dosyalarını tutarlı ve izlenebilir şekilde oluşturabileceği anlatıldı.

Hastaya sağladığı yararlar ve karar aşaması:

Dr. Dt. Kürşat Yılmaz, dental fotoğrafçılığın hastaların tedaviye başlamadan önce önerilen gülüş tasarımını görüp deneyimlemelerine imkân verdiğini belirtti. Yılmaz, bu yaklaşımın son anda sürprizlerle karşılaşmayı azalttığını ve hasta ile hekim arasında ortak bir dil kurulmasını sağladığını söyledi. Hastaların tedavi kararında sorabilecekleri beş kritik soruyu şöyle sıraladı: “Bu tedavi benim için gerçekten gerekli mi? Tedavinin alternatifleri neler olabilir? Dişlerimden ne kadar aşındırma yapılacak? Başlangıçta bir tasarımla tedavinin son aşamasını görebilir miyim? Bu tedavinin riskleri ve sonraki bakım aşamaları neler?”

Öncesi-sonrası fotoğraflarda dikkat edilecek hususlar:

Yılmaz, fotoğrafların kıymetinin; aynı ışık, doğru açı ve üzerinde edit yapılmaması koşullarına bağlı olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı mevzuatının hasta haklarını koruyan düzenlemeleri hatırlatarak, fotoğrafların bu kriterlere uygun çekilmesinin önemine dikkat çekti. Hastaların, benzer vakalara bakarken “Bu vaka bana ne kadar çok benziyor?” sorusunu sorarak değerlendirme yapabileceğini söyledi.

Son olarak Yılmaz, fotoğrafların mutlaka hastanın rızası alınarak çekilmesi ve hukuki mevzuatlara uygun şekilde saklanmasının önemine değindi: “Hastalarımız bize ağızlarının içini emanet ediyor; bu kayıtlarla güveni pekiştirmeliyiz. Rızası olmayan hiçbir fotoğrafı paylaşmamalıyız.” Bu tutumun hem klinik şeffaflığı hem de Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki sürdürülebilir başarısı açısından belirleyici olacağı değerlendirildi.

DR. DT. KÜRŞAT YILMAZ, DENTAL FOTOĞRAFÇILIĞIN YALNIZCA TEDAVİ SONUCUNU GÖSTERMEK İÇİN DEĞİL;...

DR. DT. KÜRŞAT YILMAZ, DENTAL FOTOĞRAFÇILIĞIN YALNIZCA TEDAVİ SONUCUNU GÖSTERMEK İÇİN DEĞİL; TEDAVİYİ PLANLAMAK, SÜRECİ KAYIT ALTINA ALMAK VE HASTA-HEKİM ARASINDAKİ GÜVENİ ARTIRMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KLİNİK ARAÇ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ. YILMAZ, STANDARTLARA UYGUN VE KANITLANABİLİR DENTAL KAYITLARIN TÜRKİYE’NİN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ GÜVENİLİRLİĞİNE VE ULUSLARARASI İTİBARINA DA KATKI SAĞLAYACAĞINI VURGULADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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