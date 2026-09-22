Doğu Anadolu gazetecilerinden MHP il başkanı Yurdagül'e hayırlı olsun ziyareti

Ziyaretin amacı ve katılımcılar

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ile DAGC yönetim kurulu üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanlığı’nın 15. Olağan İl Kongresi sonrasında yeniden başkan seçilen Adem Yurdagül'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Görüşmede öne çıkan gündem maddeleri:

Gerçekleştirilen görüşmede, Erzurum'un güncel yerel gündemi üzerinde duruldu. Heyet ve İl Başkanı Yurdagül, ayrıca ülke genelinde önem taşıyan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve sürecin bölgedeki yansımaları ele alındı.

Kurumsal iletişim ve fotoğraf çekimi:

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla samimi bir ortamda sürdü. Görüşme sonunda DAGC yönetim kurulu üyeleri ile MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaret, yerel basın ile parti temsilcileri arasındaki iletişim zeminini tazelemesi ve centilmence geçen temaslarla bölge gündeminin medya ile paylaşılarak takip edileceğinin teyidi açısından dikkat çekti.

DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI AYHAN TÜRKEZ, DOĞU ANADOLU GAZETECİLER FEDERASYONU BAŞKANI İRFAN TARAKÇIOĞLU VE DAGC YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ERZURUM İL BAŞKANLIĞI’NIN 15. OLAĞAN İL KONGRESİ’NDE YENİDEN BAŞKAN SEÇİLEN ADEM YURDAGÜL’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.