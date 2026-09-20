Doğu Karadeniz'de plajlar haftalarca açılamadı, işletmeciler zor yıl geçirdi

Doğu Karadeniz'de plaj sezonu zayıf geçti

Trabzon'da bu yıl deniz mevsimi plaj işletmecileri için beklenen hareketliliği sağlamadı. Uzayan yağmur ve rüzgarlı günler nedeniyle ziyaretçi sayısı düştü; işletmeciler son on yılın en kötü sezonunu yaşadıklarını belirtiyor. Özellikle hafta sonlarında birçok gün plajlar açılamadı ve üç aylık dönemde çalışılan gün sayısı 20'yi geçmedi.

hafta sonları işin can damarı:

İşletmeciler, bölgedeki hareketliliğin hafta sonlarına sıkıştığını, pazarın en yoğun gün olduğunu vurguluyor. Akçakale'de faaliyet gösteren plaj işletmesinin müdürlerinden Ahmet Salih Sivrikaya, sezon boyunca peş peşe çalışma günlerinin hemen hemen hiç olmadığını aktardı.

işletmecinin değerlendirmesi:

Sivrikaya, "Hava şartları zaten belli. Buranın durumu ortada. Buranın en aktif günü pazar günüdür. Bir pazar günü bile çalışamadık. Son iki-üç ay içerisinde cumartesi ve pazar günleri birçok kez açamadık. Buranın kirasını yine Milli Emlak'a vereceğiz. Daha önce böyle bir durum yaşamamıştık, ilk defa bu sezon böyle oldu. Yaklaşık 15-20 yıldır buradayım, ilk defa böyle bir yıl görüyorum. Peş peşe çalıştığımız gün sayısı kesinlikle yok. Havalar malum. Üç ay içerisinde çalıştığımız gün sayısı 20’yi geçmez. Şu anda zaten kapattık sayılır, toparlanıyoruz" dedi.

AKÇAKALE'DE FAALİYET GÖSTEREN PLAJ