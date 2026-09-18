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Doğu Karadeniz'i vuran yağış Trabzon'da ulaşımı ve havalimanını etkiledi

Trabzon’da akşam başlayan kuvvetli yağış yolları ve havalimanı otoparkını su bastı; Meteoroloji 24.00-03.00 arası metrekareye 50 kg yağış uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:40

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğu Karadeniz'i vuran yağış Trabzon'da ulaşımı ve havalimanını etkiledi

Trabzon'da akşam saatlerinde yağışın etkileri:

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış kent yaşamını olumsuz etkiledi. Yağış süresince görülen şimşek fırtınası ve yoğun gök gürültüsü, art arda çakan şimşeklerin gökyüzünü aydınlatmasına neden oldu.

Yağışın hemen ardından bazı cadde ve sokaklar göle döndü; araçlar su birikintilerinde güçlükle ilerledi. Trabzon Havalimanı çevresinde de su birikintileri oluştu, otopark alanı sular altında kaldı.

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Kurum, özellikle Trabzon'da gece saatlerinde yağışın artmasının beklendiğini ve 24.00-03.00 saatleri arasında metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Vatandaşlara yönelik önlemler:

Yetkililer, vatandaşların ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Sürücülerden hızlarını azaltmaları ve su birikintisi olan yollara girmemeleri, halkın da resmi uyarıları takip etmesi istendi.

TRABZON HAVALİMANI YAĞIŞLARDAN OLUMSUZ ETKİLENİRKEN, OTOPARK ALANI VE ÇEVRESİ GÖLE DÖNDÜ

TRABZON HAVALİMANI YAĞIŞLARDAN OLUMSUZ ETKİLENİRKEN, OTOPARK ALANI VE ÇEVRESİ GÖLE DÖNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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