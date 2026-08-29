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Doğu Pasifik'te Los Choneros bağlantılı yakıt teknesi batırıldı

SOUTHCOM ve Ekvador iş birliğiyle Doğu Pasifik'te Los Choneros'a ait bir yakıt ikmal teknesi batırıldı; kişiler tahliye edilip Ekvador makamlarına teslim edildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 04:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Doğu Pasifik'te Los Choneros bağlantılı yakıt teknesi batırıldı

Operasyonun ayrıntıları:

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ekvador hükümetinin desteğiyle Doğu Pasifik’te uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından kullanılan bir yakıt ikmal teknesine yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Operasyon, bölgedeki kartellerin deniz yolu lojistiğine doğrudan müdahale etmeyi amaçladı.

Açıklamaya göre, operasyonu yürüten unsurlar arasında USS San Antonio savaş gemisinden hareket eden askerî personel de yer aldı. Tekneye gerçekleştirilen çıkarma operasyonunda, teknedeki kişiler tahliye edilerek Ekvador makamlarına teslim edildi. Personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı.

İşlem sonucunda tekne tamamen boşaltıldıktan sonra, uyuşturucu kartellerinin lojistik zincirini kırmak amacıyla ABD güçleri tarafından batırıldı. Batırılan teknenin daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine alındığı hatırlatıldı.

Komuta ve operasyonel mesaj:

SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan, operasyonun kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini ve bunun "Amerika Kıtası Kartel Karşıtı Koalisyonu"nun narko-terörizmi yok etme kapasitesinin çarpıcı bir örneği olduğunu belirtti. Donovan, ekvadorlu ortaklarla birlikte bölgeden yapılan önemli uyuşturucu sevkiyatından sorumlu unsurlara ağır bir darbe indirildiğini vurguladı.

Komutanlık, bu tür operasyonların Batı Yarımküre’deki narko-terörizmle mücadeledeki kararlılığın bir yansıması olduğunu ifade etti ve bölgesel ortaklarla iş birliğinin devam edeceğini duyurdu. Operasyon, kartellerin deniz tabanlı tedarik ağlarını hedef alarak lojistik kapasitelerinin zayıflatılmasını amaçlayan stratejinin somut bir uygulaması olarak sunuldu.

Ortak operasyonun sonuçları, bölgesel güvenlik açısından lojistik kaynakların hedef alınmasının etkisini göstermesi bakımından önem taşıyor; yetkililer, benzer iş birliklerinin sürdürüleceğini belirtti.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla...

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador hükümetinin desteğiyle gerçekleştirilen bir operasyonla Doğu Pasifik'teki uluslararası sularda seyreden ve Los Choneros Karteli tarafından kullanılan bir yakıt ikmal teknesinin batırıldığını açıkladı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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