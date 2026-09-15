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Doğu rotalarının iki yüzü: Karanlık Kanyon ve D915

Erzincan Kemaliye'deki Karanlık Kanyon ve Taş Yolu ile Trabzon-Bayburt D915, zorlu parkurları ve etkileyici manzaralarıyla deneyimli motosikletçilerin rotası.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Doğu rotalarının iki yüzü: Karanlık Kanyon ve D915

Doğu rotalarının iki yüzü: Karanlık Kanyon ve D915

Türkiye’nin doğusunda iki farklı motosiklet deneyimi, hem teknik sürüş isteyenleri hem de manzara arayanları cezbediyor. Erzincan’ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon ve Taş Yolu ile Karadeniz’in yüksek kesimlerinden geçen D915, zorlu parkurları ve çarpıcı doğal görüntüleriyle öne çıkıyor.

Karanlık Kanyon ve Taş Yolu:

Kemaliye’de sarp kayalıklar arasından geçen Taş Yolu, Karanlık Kanyon’un etkileyici manzarası eşliğinde sürücülere farklı bir rota sunuyor. Yolun dar geçişleri, tünelleri ve kayalık yapısı dikkat çekiyor; bir yanda yükselen sarp kaya duvarları, diğer yanda ise Fırat Nehrinin kanyon boyunca oluşturduğu panoramik görüntüler sürüşe ayrı bir boyut katıyor.

Güzergah, özellikle macera ve enduro motosiklet kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Yol şartları nedeniyle bu rotanın tercih edilmesi çoğunlukla deneyimli sürücülere yönelik oluyor ve dikkat gerektiriyor.

D915'in zorlu virajları:

Trabzon-Bayburt sınırında yer alan D915 ise Soğanlı Geçidi ve Derebaşı Virajları ile biliniyor. Keskin virajları, eğimli yapısı ve yüksek rakımı ile bu yol, sürücülerden dikkat ve tecrübe talep ediyor.

D915, özellikle yaz aylarında motosiklet rotaları arasında popüler hale geliyor; ancak yol boyunca değişen yüzey ve viraj yoğunluğu, sürüşün planlı ve kontrollü yapılmasını gerektiriyor.

Güvenlik ve yol koşulları:

Her iki güzergah için ortak risk faktörleri bulunuyor. Sis, yağış ve değişken hava koşulları her an etkili olabileceğinden sürücülerin yol ve hava şartlarını takip etmeleri, ekipman ve hız tercihlerinde temkinli davranmaları önem taşıyor.

Bu rotalar, Türkiye’nin farklı coğrafyalarını keşfetmek isteyen motosiklet tutkunlarına eşsiz manzaralar sunarken, aynı zamanda teknik yeterlilik ve dikkat gerektiren sürüş deneyimleri vadediyor.

MOTOSİKLET TUTKUNLARININ İKİ EKSTREM ROTASI: KARANLIK KANYON VE D915

MOTOSİKLET TUTKUNLARININ İKİ EKSTREM ROTASI: KARANLIK KANYON VE D915

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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