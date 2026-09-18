Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Doğu ve Güneydoğu için kapsamlı tarım eylem planı yakında açıklanacak

Bakan İbrahim Yumaklı, Doğu ve Güneydoğu için üretimi güçlendirecek ve gençlerin bölgede kalmasını sağlayacak yeni tarım eylem planını yakında açıklayacak.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Doğu ve Güneydoğu için kapsamlı tarım eylem planı yakında açıklanacak

Bakan Yumaklı'dan eylem planı ve öncelikler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Erzincan'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik hazırlanan yeni tarım eylem planının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu. Yumaklı, bölgenin tarımsal potansiyelinin güvenlik sağlandıktan sonra daha etkin kullanılması hedefiyle geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Erzincan programında Yumaklı'ya AK Parti MKYK Yedek Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas ile AK Parti MKYK Yedek Üyesi Mürsel Çavdar eşlik etti.

Hedefler ve yatırımlar:

Yumaklı, güvenliğin sağlanmasıyla terk edilen köylerin yeniden canlandırılmasının ve tarım arazilerinin etkin kullanımının öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Yeni dönemde planlanan yatırımlar arasında göletlerden Organize Tarım Bölgelerine, soğuk hava depolarından modern entegre tesislere kadar farklı başlıklar bulunuyor. Amaçlardan biri de kırsal nüfusun yerinde tutulması; böylece gençlerin iş bulmak için memleketlerini terk etmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Tarım arazilerinin sulanması, hayvancılığın geliştirilmesi ile arıcılık, ipekçilik ve meyvecilik gibi alanlarda özel projeler planlanıyor. Yumaklı, illere göre hangi ürünlerin öne çıkarılacağı ve hangi alanlarda yatırımlar yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Çalışmaların kapsamı ve destekler:

Bakanlık, bölgeye yönelik teknik çalışmalar kapsamında Diyarbakır ve Erzurum’da bölgesel çalıştaylar düzenledi. Yumaklı, bu çalıştayların sonuçlarına göre illere göre uygulanacak projelerin, yatırım takvimlerinin ve bütçelerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını aktardı.

Desteklere ilişkin bilgi veren Yumaklı, bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme tutarlarının güncellendiğini ve üreticilere mevcut desteklerin üzerine 30 milyar liralık ilave destek sağlanacağını söyledi. Yeni desteklerin üretim sezonu başlamadan önce açıklanacağı ve uygulamanın çiftçilerin üretim planlamasını daha öngörülebilir kılacağı ifade edildi.

Yumaklı ayrıca, terörün sona ermesiyle birlikte bölgenin ekonomik ve tarımsal potansiyelinin daha etkin kullanılmasının beklendiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye yeni bir dönemin başlangıcı olacak" dedi.

Yapılacak açıklamalarla birlikte, bölgeye yönelik altyapı yatırımları ve destek paketlerinin somutlaşması bekleniyor; hedef, üretimi artırmak, istihdamı güçlendirmek ve gençlerin kendi memleketlerinde geleceğini kurmasını sağlamaktır.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN YENİ EYLEM PLANININ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAĞINI BELİRTEREK, ÜRETİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GENÇLERİN MEMLEKETLERİNDE KALMASINI SAĞLAYACAK PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLECEĞİNİ BİLDİRDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni nesille buluşma: Bakan Yumaklı gençlerin taleplerini dinledi
images

Yeni Muratağa, Atlılar ve Sandallar müzesi açıldı, şehitlerin mirası yaşatılacak
images

Müze açılışında Yılmaz: Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihi isimleriyle anılmalı
images

Ukrayna öncülüğünde Karpatlar Sekizlisi kuruldu: bölgesel iş birliğinde yeni dön...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü