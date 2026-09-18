Doğu ve Güneydoğu için kapsamlı tarım eylem planı yakında açıklanacak

Bakan Yumaklı'dan eylem planı ve öncelikler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Erzincan'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik hazırlanan yeni tarım eylem planının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu. Yumaklı, bölgenin tarımsal potansiyelinin güvenlik sağlandıktan sonra daha etkin kullanılması hedefiyle geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Erzincan programında Yumaklı'ya AK Parti MKYK Yedek Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas ile AK Parti MKYK Yedek Üyesi Mürsel Çavdar eşlik etti.

Hedefler ve yatırımlar:

Yumaklı, güvenliğin sağlanmasıyla terk edilen köylerin yeniden canlandırılmasının ve tarım arazilerinin etkin kullanımının öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Yeni dönemde planlanan yatırımlar arasında göletlerden Organize Tarım Bölgelerine, soğuk hava depolarından modern entegre tesislere kadar farklı başlıklar bulunuyor. Amaçlardan biri de kırsal nüfusun yerinde tutulması; böylece gençlerin iş bulmak için memleketlerini terk etmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Tarım arazilerinin sulanması, hayvancılığın geliştirilmesi ile arıcılık, ipekçilik ve meyvecilik gibi alanlarda özel projeler planlanıyor. Yumaklı, illere göre hangi ürünlerin öne çıkarılacağı ve hangi alanlarda yatırımlar yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Çalışmaların kapsamı ve destekler:

Bakanlık, bölgeye yönelik teknik çalışmalar kapsamında Diyarbakır ve Erzurum’da bölgesel çalıştaylar düzenledi. Yumaklı, bu çalıştayların sonuçlarına göre illere göre uygulanacak projelerin, yatırım takvimlerinin ve bütçelerin önümüzdeki günlerde açıklanacağını aktardı.

Desteklere ilişkin bilgi veren Yumaklı, bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme tutarlarının güncellendiğini ve üreticilere mevcut desteklerin üzerine 30 milyar liralık ilave destek sağlanacağını söyledi. Yeni desteklerin üretim sezonu başlamadan önce açıklanacağı ve uygulamanın çiftçilerin üretim planlamasını daha öngörülebilir kılacağı ifade edildi.

Yumaklı ayrıca, terörün sona ermesiyle birlikte bölgenin ekonomik ve tarımsal potansiyelinin daha etkin kullanılmasının beklendiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye yeni bir dönemin başlangıcı olacak" dedi.

Yapılacak açıklamalarla birlikte, bölgeye yönelik altyapı yatırımları ve destek paketlerinin somutlaşması bekleniyor; hedef, üretimi artırmak, istihdamı güçlendirmek ve gençlerin kendi memleketlerinde geleceğini kurmasını sağlamaktır.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN YENİ EYLEM PLANININ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLANACAĞINI BELİRTEREK, ÜRETİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE GENÇLERİN MEMLEKETLERİNDE KALMASINI SAĞLAYACAK PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLECEĞİNİ BİLDİRDİ