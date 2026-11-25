Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, bir evin çatısına zarar verdi. Olay, ilçenin Ahmedi Hani Mahallesi'ndeki Burhan Dumlu Caddesi'nde gerçekleşti.

olayın ayrıntıları:

Doğubayazıt ilçesi Ahmedi Hani Mahallesi sınırları içinde bulunan bir evin çatısı, yoğun rüzgâr ve fırtına koşullarına dayanamayarak hasar gördü. Çatıda meydana gelen tahribat sonucu çatı kullanılamaz hale geldi.

hasarın boyutu ve etkileri:

Olayda yapı üzerinde maddi hasar oluştu; çatının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle evin korunması ve onarımı gerekecek. Meydana gelen hasarın ayrıntıları ve onarım çalışmalarıyla ilgili resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

AĞRI’NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE BİR EVİN ÇATISI HASAR GÖRDÜ.