kaza ayrıntıları:

Bursa'da 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi kesişimindeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, iddialara göre kırmızı ışıkta geçen bir ticari araç motosiklete çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü Soner Çınar metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gerçekleştirdi; daha sonra hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Soner Çınar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan ticari aracın sürücüsü olarak belirtilen Enes A. ve araç plakası 16 Z 0088 olarak kayda geçti. Motosikletin plakası ise 16 BVT 188 olarak bildirildi.

soruşturma ve güvenlik görüntüleri:

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazanın anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yetkililer görüntüler ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı sürdürüyor.

Acı haberin, kazayı yaşayan sürücünün doğum gününe denk gelmesi yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmekte olup, yetkililer trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

BURSA'DA KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SONER ÇINAR, METRELERCE SAVRULARAK AĞIR YARALANDI. HASTANEYE KALDIRILAN 2 ÇOCUK BABASI ÇINAR, DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI.