Uzmanın görüşü:

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmühan Molak Avcı, doğumda ağrı yönetimi konusunda tek bir doğru yol olmadığını vurguluyor. Molak, anne ve bebeğin sağlığının ön planda tutulmasının gerektiğini; hareket, nefes teknikleri, sıcak uygulamalar ve ilaçlı yöntemlerin birbirini tamamlayan seçenekler olduğunu ifade ediyor. Doğuma hazırlığın önemli bir parçasının bu seçenekleri önceden tanımak, hekiminiz ve ebenizle konuşmak ve doğum günü geldiğinde esnek kalabilmek olduğuna dikkat çekiyor.

Ağrının doğası ve doğum sürecinin evreleri:

Doğum ağrısı, rahim kaslarının düzenli kasılması ve rahim ağzının açılması sırasında ortaya çıkan doğal bir sinyaldir. Kasılmalarla birlikte rahim kası sıkışır, rahim ağzı incelir ve genişler; bebek doğum kanalında ilerler. Ağrı fiziksel uyarılarla birlikte yorgunluk, kaygı, ortamın rahatlığı, önceki deneyimler ve destek hissi gibi duygusal faktörlerden de etkilenir. Bu nedenle aynı kadın, farklı doğumlarında farklı ağrı deneyimleri yaşayabilir.

Doğum genel olarak üç evrede ele alınır. Birinci evrede kasılmalar başlangıçta seyrek ve hafifken zamanla sıklaşır, uzar ve yoğunlaşır; ağrı karın altı, bel ve bazen bacaklarda hissedilir. İkinci evre, rahim ağzı tam açıldıktan sonra ıkınma ve bebeğin doğduğu dönemdir; güçlü ıkınma isteği ve leğen tabanında basınç hissi ön plandadır. Üçüncü evre ise plasentanın ayrıldığı kısa dönemdir ve kasılmalar genellikle daha hafiftir. Molak, kasılmalar arasında kalan dinlenme aralıklarının bilinmesinin birçok annenin rahatlamasını sağladığını, ağrı yönetiminin önemli kısmının bu aralıkları iyi kullanabilmeye dayandığını belirtiyor.

İlaçsız yöntemler ve pratik uygulamalar:

Molak, ilaçsız yöntemlerin özellikle doğumun erken evrelerinde rahatlama sağlamak, gevşemeyi desteklemek ve doğumu aktif biçimde yaşamaya yardımcı olmak amacıyla kullanıldığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda gevşeme teknikleri, masaj ve sıcak uygulama gibi yöntemler uygun durumlarda kadınların tercihine sunulabiliyor.

İlaçsız uygulamalar tek başına ya da ilaçlı yöntemlerle birlikte uygulanabilir. Tıbbi engel yoksa yürümek, ayakta durmak, sallanmak, dört ayak pozisyonuna geçmek veya öne eğilerek bir desteğe yaslanmak rahatlama sağlayabilir. Dik pozisyonlar yer çekiminin bebeğin ilerlemesine katkı sunabilir; uzun süre sırtüstü yatmanın ise birçok kadın için daha rahatsız edici olabileceği belirtiliyor. Hangi pozisyonun iyi geldiğini doğum sırasında deneyerek bulmak mümkündür ve ebeniz bu süreçte yol gösterir.

Doğum topu, ılık kompres, masaj, duş veya su içinde olmak gibi yöntemler sıkça önerilir. Doğum topu leğen hareketliliğini desteklerken ılık kompres kas gerginliğini azaltır. Refakatçinin veya ebenin yapacağı bel ve sakrum bölgesine uygulanan karşı basınç, bel ağrısında faydalı olabilir. Ilık suyun kaldırma kuvveti ve sıcaklığı hareketi ve rahatlamayı kolaylaştırır; su uygulamalarının uygunluğu annenin ve bebeğin durumuna göre ekip tarafından karar verilir. Ayrıca yavaş ve düzenli nefes almak, kasların gevşemesine ve dikkatin ağrıdan uzaklaşmasına yardımcı olur; nefes tutmak veya hızlı yüzeysel nefes alma gerginliği artırabilir. Molak, doğum boyunca yanında güvendiğiniz birinin bulunmasının ağrı ile baş etmede önemli destek sağladığını ve sürekli destek gören kadınların deneyimlerini daha olumlu değerlendirme eğiliminde olduğunu hatırlatıyor.

TENS cihazı, cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığıyla hafif elektriksel uyarılar veren bir yöntemdir ve genellikle doğumun erken evrelerinde bel ağrısını hafifletmek için kullanılır. Etkisi kişiden kişiye değişir ve her merkezde bulunmayabilir; kullanmayı düşünüyorsanız uygunluğunu önceden hekiminiz ve ebenizle görüşmelisiniz.

İlaçlı yöntemler ve karar süreçleri:

İlaçlı ağrı yönetimi bazı kadınlar için gerekli veya tercih edilen bir seçenektir. Bu yöntemler mutlaka anestezi uzmanı ve kadın doğum hekiminin değerlendirmesiyle, hekim kontrolünde uygulanır. Epidural analjezi, normal doğumda en sık kullanılan ilaçlı yöntemlerden biridir; belden yerleştirilen ince bir kateter aracılığıyla sinirlerin bulunduğu bölgeye ilaç verilir. Kombine spinal-epidural yöntemde ise etki daha hızlı başlaması hedeflenerek iki teknik bir arada uygulanabilir.

Bazı merkezlerde solunan analjezik gazlar veya damar yolu/ kas içi uygulanan ağrı kesici ilaçlar da kullanılabilir. Bu seçeneklerin her merkezde bulunmadığı ve etkilerinin ile muhtemel yan etkilerinin farklılık gösterdiği önemle ifade ediliyor. Hangi yöntemin uygulanabileceğine doğumun evresi, annenin ve bebeğin sağlık durumu göre hekim karar verir; bu nedenle doğum planı öncesi seçeneklerin konuşulması büyük önem taşır.

Doğum planı ve acil uyarılar:

Molak, doğum planının doğum sürecine ilişkin istek ve önceliklerin yazılı hale getirildiği kısa bir belge olduğunu, ağrı yönetimi tercihlerinin de bu planın önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirtiyor. Plan; ilaçsız yöntemleri denemek isteyip istemediğinizi, epidural hakkındaki görüşünüzü, refakatçinin kim olacağını ve hangi destek yöntemlerinden yararlanmak istediğinizi içerebilir. Doğum planı, kesin kurallar değil, ekiple iletişimi kolaylaştıran bir rehber niteliğindedir.

Aynı zamanda doğumun önceden tam planlanamayacağını, sürenin, bebeğin pozisyonunun, annenin enerjisinin veya ortaya çıkabilecek tıbbi durumların başlangıç tercihlerini değiştirebileceğini vurguluyor. Planladığınızdan farklı bir yöntem seçmenin başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini; esas olanın anne ve bebeğe en uygun seçeneği uygulamak olduğunu ifade ediyor.

Molak, hangi soruların doğum öncesi görüşmelerde yöneltilebileceğini de şöyle sıralıyor: doğum merkezinde hangi ilaçsız destek yöntemlerinin kullanılıp kullanılamayacağı, hareket ve pozisyon değişikliği imkanları, doğum topu, duş veya sıcak uygulama olanakları, epidural veya diğer ilaçlı seçeneklerde anne açısından engel olup olmadığı, refakatçinin doğum boyunca yanında kalıp kalamayacağı ve planlanan yöntem uygun olmazsa hangi alternatiflerin değerlendirileceği.

Son olarak, doğum sırasında normal dışı kabul edilen bazı belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulanıyor. Bu belirtiler arasında kasılmalar arasında geçmeyen sürekli ve şiddetli karın ağrısı, yoğun vajinal kanama, kötü kokulu veya renkli su gelmesi, bebek hareketlerinde azalma, şiddetli baş ağrısı, görme bozukluğu, ani yüz ve el şişliği, ateş, titreme veya bayılma hissi sayılıyor. Bu durumlarda derhal hastaneye başvurmak veya 112'yi aramak gerektiği hatırlatılıyor.

Doğum ağrısı beklenen bir süreç olmakla birlikte, önceden konuşulmuş tercihler ve esneklik, annenin kendisini daha hazır hissetmesini sağlayabilir. Molak, doğum öncesi kontrollerde ağrı yönetimi seçeneklerinin açıkça tartışılmasının belirsizliği azalttığını ve annenin karar süreçlerine daha güvenle yaklaşmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor.

KURTKÖY ÖZEL ERSOY HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. ÜMMÜHAN MOLAK AVCI