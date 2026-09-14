Doğurganlık, kariyer ve zaman: anne olma planını nasıl etkiliyor

Anne yaşı, kariyer ve biyolojik gerçekler:

Kadınların eğitim ve çalışma yaşamının uzaması, ekonomik bağımsızlık ve kariyer hedefleri nedeniyle annelik yaşı giderek ileriye kayıyor. Medicana Konya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latife Nevin Pehlivanlar Dar bu eğilimi vurgulayarak, eskiden 20’li yaşların başında çocuk sahibi olmanın daha yaygın olduğunu, bugün ise 30’lu hatta 40’lı yaşlarda ilk kez anne olanların sayısının arttığını belirtiyor. Uzun vadeli kariyer hedefleri ile üreme biyolojisi arasında dengeli bir planlama yapılmasının önemine dikkat çekiyor.

Yaşla değişen doğurganlık ve gebelik riskleri:

Doğurganlık yaşla birlikte kademeli olarak azalır. 35 yaş bir eşik olarak tıp literatüründe kullanılsa da bu yaşın bir gecede riskleri başlattığı yanılgısı doğru değildir. Özellikle 40 yaş ve sonrasında doğurganlık azalması ve bazı gebelik komplikasyonlarındaki artış daha belirgin hale gelir. Gebelikte hipertansiyon, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve bazı obstetrik komplikasyonların riski ileri yaşta artabilir.

Riskler değerlendirilirken relatif ve mutlak risk ayrımının yapılması gerektiğini vurgulayan Pehlivanlar Dar, bir hastalığın görülme olasılığının artmasının onun mutlaka sık görüleceği anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Örneğin 35 yaşındaki sağlıklı bir kadınla 40 yaşında hipertansiyon veya diyabeti olan bir kadının risk profilleri aynı değildir; yaşı tek faktör olarak görmek yeterli değildir.

Kromozomal anomaliler ve tarama yaklaşımları:

Anne yaşı ilerledikçe bazı kromozomal anomalilerin görülme olasılığı artar. Özellikle trizomi 21 (Down sendromu), trizomi 18 ve trizomi 13 için anne yaşı önemli bir risk faktörüdür. Bu artışın mekanizması, yaşla birlikte yumurta hücrelerinde kromozomların doğru ayrılmaması yani nondisjunction olaylarının daha sık görülmesi şeklinde açıklanır.

Bununla birlikte Pehlivanlar Dar, mutlak risk kavramının altını çiziyor: "35 yaşından sonra bebeğin kromozomal anomalili olma ihtimali çok yüksektir" şeklinde mutlak ifadeler doğru değil. Yaşla riskin arttığı, bu nedenle uygun tarama ve değerlendirmelerin bilinçli yapılması gerektiği ifade ediliyor.

Mevcut tarama seçenekleri arasında ilk trimester ultrasonografik değerlendirme ve biyokimyasal taramalar yer alır; uygun adaylarda cfDNA/NIPT gibi anne kanından yapılan testler tercih edilebilir. Ancak NIPT bir tanı testi değil, tarama testi olup yüksek riskli sonuçlarda kesin tanı için koryon villus örneklemesi veya amniyosentez gibi tanısal yöntemlerin gündeme gelebileceği açıkça belirtilmelidir.

Gebelik planlaması, AMH ve öngörü:

35-40 yaş aralığı ile 40 yaş üzeri gebelikler arasında farklar olmakla birlikte her iki grupta da sağlıklı gebelikler mümkündür. Ancak 40 yaş üstü gebelik planlayan kadınlarda gebelik öncesi detaylı değerlendirme önerilir: kan şekeri, tansiyon, tiroid fonksiyonları, kilo, kullanılan ilaçlar, aile öyküsü, önceki gebelikler ve üreme öyküsü birlikte ele alınmalıdır.

Yumurtalık rezervini gösteren testlerden biri olan AMH (Anti-Müllerian Hormon) son yıllarda sıkça merak ediliyor. Pehlivanlar Dar, AMH'nin toplumda fazla anlam yüklendiğini belirterek, bunun bir doğurganlık yaşı testi olmadığını vurguluyor. AMH yumurtalık rezervi hakkında bilgi verir ve özellikle yardımcı üreme tedavilerinde uyarıya yanıt hakkında öngörü sağlar, ancak düşük AMH "artık çocuk sahibi olamam" demek değildir; yüksek AMH de yıllarca beklenebilir anlamına gelmez. AMH mutlaka yaş, adet düzeni, ultrason bulguları ve klinik öyküyle birlikte değerlendirilmelidir.

Henüz çocuk istemeyen ancak gelecekte kesinlikle çocuk sahibi olmayı planlayan kadınlara yönelik öneri de net: gebe kalmayı ertelemek isteyen kişiler, geç kalınmış bir planlama yerine gebelik öncesi danışmanlık alarak sağlık durumunu, kronik hastalıklarını, ilaç kullanımını ve üreme sağlığını değerlendirmeli ve buna göre bir yol haritası oluşturmalıdır.

Sonuç olarak amaç korkutmak değil, biyolojik gerçekleri bilerek kişisel planlama yapmaktır. 40 yaşında anne olmak imkansız değildir; ancak bu tercih kişiselleştirilmiş değerlendirme ve uygun taramalar gerektirir. Op. Dr. Latife Nevin Pehlivanlar Dar'ın yaklaşımı, yaşın önemli ama tek başına belirleyici olmadığını ve sağlam bir ön değerlendirme ile risklerin yönetilebileceğini ortaya koyuyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. LATİFE NEVİN PEHLİVANLAR DAR