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Doğuştan toplardamar anomalisi nefes darlığını tetikledi, kapalı ameliyatla düzeltildi

Kahramanmaraş'ta nefes darlığıyla başvuran 28 yaşındaki İsmail Yiğit'in kalbindeki delik ve ters bağlanan 4 toplardamar, kapalı ameliyatla düzeltildi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Serkan Varol

Doğuştan toplardamar anomalisi nefes darlığını tetikledi, kapalı ameliyatla düzeltildi

Hastanın başvurusu ve tanı:

Kahramanmaraş'ta yaşayan 28 yaşındaki İsmail Yiğit, giderek artan nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetiyle Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ileri tetkikler ve kardiyak değerlendirme sonucunda Yiğit'in kalbinde doğuştan bir delik olduğu ve akciğerlerden gelen dört toplardamarın kalbin sağ tarafına bağlandığı tespit edildi.

Bu bulgu, akciğerlerden kalbe dönen kanın normal rota yerine sağ tarafa akmasıyla akciğer dolaşımında artışa yol açıyor; bunun sonucunda akciğer basıncı yükseliyor ve belirgin nefes darlığı tablosu ortaya çıkıyor. Tanı, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kirişci ve ekibi tarafından konuldu.

Kapalı ameliyat ve sonuç:

Ameliyat planlandı ve kapalı yöntemle müdahale gerçekleştirildi. Koltuk altından yaklaşık 4-5 santimetrelik kesiyle girilerek yapılan işlemde hem kalpteki delik kapatıldı hem de yanlış yere bağlanan toplardamarlar doğru bölgeye yönlendirildi. Operasyonun ardından İsmail Yiğit sağlığına kavuştu ve normal bir bireyde beklenen duruma getirildi.

Prof. Dr. Mehmet Kirişci operasyonla ilgili şunları aktardı: ‘’ İsmail Bey 28 yaşında bir hastamız. Doğuştan damarları, akciğerden gelen toplardamarları yanlış yere dökülüyordu. Kalbin sol tarafından dökülmesi gerekirken sağ tarafına dökülen bir durumdu. Toplumda bilinmeyen hastalıklardan birisi. Yaygın doğumsal kalp hastalıklarından değil elbette. Akciğerlere giden kan miktarı, aşırı miktarı arttığından dolayı akciğer basıncını artırıp ciddi nefes darlığı tablosu oluşturuyor. Biz bu ameliyatı kapalı yöntemle koltuk altından girerekten yaklaşık dört beş santimlik kesiyle bu ameliyatı yapmış olduk. Hem kalbinde Olan deliği kapattık. Aynı zamanda da yanlış dökülen damarlarda doğru yere aktarılmasını sağlatmış olduk. Bu sayede sağlığına kavuşmuş oldu. Normal sağlıklı bir birey neyse İsmail Bey de şu anda o durumda"

Hastanın durumu ve uygulanan cerrahi yöntem, bu tür doğuştan gelen damar anomalilerinin erken tanı ve uygun cerrahi müdahale ile başarılı şekilde düzeltilebildiğini gösteriyor. Sağlık ekibi, benzer şikâyetleri olan kişilerin detaylı kardiyolojik değerlendirme yaptırmalarının önemine vurgu yaptı.

Yorgunluk şikâyetiyle hastaneye gitti, kalbinin ters yönlü çalıştığı tespit edildi

Yorgunluk şikâyetiyle hastaneye gitti, kalbinin ters yönlü çalıştığı tespit edildi

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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