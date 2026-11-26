Doktorların Kapadokya macerası: patikada sağlık ve dayanıklılık

Sağlık profesyonelleri, düzenli sporun fiziksel ve mental sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan 'Doktorlar Patikada, Hedef Kapadokya' projesi kapsamında Salomon Cappadocia Ultra Trail parkurlarında deneyimlerini paylaştı. Projeye katılan doktorlar katıldıkları yarışları, hazırlık süreçlerini ve projeden beklediklerini bir AVM'de düzenlenen toplantıda basınla paylaştı.

organizasyon ve etkinlik ayrıntıları:

Etkinlikte buluşan isimler arasında Prof. Dr. Sezgin Sarban (Ortopedi ve Travmatoloji), Dr. Derya Aydınlı (Kardiyoloji), Dr. Samet Uysal (Girişimsel Kardiyoloji), Dr. Görkem Kanar (Kardiyoloji) ve Dr. Süleyman Atalay (Kardiyoloji) yer aldı; projede ayrıca Psikiyatri Uzmanı Dr. Şahap Dede de görev aldı. Organizasyon kapsamında hazırlanan belgesel, 78 ülkeden 2 bin 961 patika koşucusunun yarıştığı ve 119K, 63K, 38K ve 14K parkurların yer aldığı Salomon Cappadocia Ultra Trail'deki doktorların performans öykülerini ekranlara taşıdı. Gösterimin ardından Olgar Şirketler Grubu CEO’su Orkun Olgar moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirildi.

hekimlerin mesajları ve teknik değerlendirmeler:

Atilla Kuduoğlu, projenin amacını patika koşusuyla daha önce tanışmamış kişileri doğru yönlendirmek olarak özetledi ve 'Ufak bir fark oluşturduysak mutluluk duyuyoruz' dedi. Etkinlikle ilgili değerlendirmesinde, katılımcılara patikaya çıkma konusunda cesaret verme hedefinin ön planda olduğunu vurguladı.

Orkun Olgar ise spor teknolojisi ve tıptaki gelişmelerin sporcuların performansını ve spor yaşam sürelerini uzattığını belirterek kişisel deneyimlerinden yola çıktı: eski sporcu yıllarından yaptığı karşılaştırmayla teknolojinin sporu daha konforlu hale getirdiğini ve sakatlanmaları azaltmada katkı sağladığını söyledi.

Prof. Dr. Sezgin Sarban da teknoloji ve sağlık yatırımlarının sakatlanma riskini düşürdüğünü vurgulayıp, 'Yapabileceğimiz en büyük yatırım, bilinçli egzersizlerle iskelet kasımıza yaptığımız yatırımdır' ifadelerini kullandı.

toplumsal etki ve çağrı:

Doktorlar projeyle örnek olmayı ve halkı harekete geçirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Dr. Görkem Kanar toplu hareketin olumlu etkilerine dikkat çekti ve sporun klinik çalışmalara da yansıdığını aktardı. Dr. Samet Uysal örnek bir vaka aktararak, hastalarına önce yürüyüş sonra koşu önerdiğini ve hareketsiz kalanların mutlaka hareket ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Süleyman Atalay, poliklinikte sporla ilgili bilgi eksikliğiyle karşılaştıklarını ve sosyal sorumluluk projeleri aracılığıyla bu sporların anlatılması gerektiğini belirtti. Dr. Derya Aydınlı ise kişisel olarak projeden memnuniyet duyduğunu, 119K ilk koşusu ve ilk Kapadokya deneyiminin kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti ve destek verenlere teşekkür etti.

Toplantı, projeyle sağlık ve spor arasındaki bağa dair somut örnekler sunarken, hekimlerin saha deneyimlerinin ve kişisel anlatımlarının toplumu hareketlendirme potansiyelini ortaya koydu.

BİR AVM’DE DÜZENLENEN TOPLANTIDA; PROF. DR. SEZGİN SARBAN (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ) (SAĞDAN ÜÇÜNCÜ), DR. DERYA AYDINLI (KARDİYOLOJİ), DR. SAMET UYSAL (GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ) (SOLDAN ÜÇÜNCÜ), DR. GÖRKEM KANAR (KARDİYOLOJİ) VE DR. SÜLEYMAN ATALAY (KARDİYOLOJİ) BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.