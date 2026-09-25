Dolandırıcılara karşı akıllı takip: DOLUNAY ile hızlı müdahale ve koordinasyon

Dolunay projesi için çalışma toplantısı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi DOLUNAY Projesi ile ilgili Bakanlık’ta gerçekleştirilen çalışma toplantısının yapıldığını duyurdu. Çiftçi, toplantıda projenin uygulama esasları, kurumlar arası koordinasyon ve teknik altyapı hazırlıklarının ele alındığını belirtti.

projenin hedefleri:

Çiftçi, DOLUNAY sayesinde siber dolandırıcılık vakalarına karşı yapay zekâ destekli analiz, hızlı adli süreç ve kurumlar arası güçlü koordinasyon sağlanacağını vurguladı. Amaç, ihbarlara dakikalar içinde müdahale ederek vatandaşların mağduriyetinin büyümesinin önüne geçmek ve suçluların para trafiği ile dijital izlerini anlık takip etmektir.

uygulama, takip ve koordinasyon:

Bakan Çiftçi, projenin devlete ait tüm imkânların seferber edilmesiyle işleyeceğini belirtti ve “Devletimizin tüm imkânlarını milletimizin huzuru ve güvenliği için seferber ediyoruz” ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca vatandaşların emeğini ve helal rızkını hedef alan suçlarla mücadelede kararlılık tesis edileceği kaydedildi.

Toplantıda, suçluların finansal akışlarının ve dijital izlerinin izlenmesine yönelik teknik altyapı ile adli süreçlerin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler öne çıktı. Çiftçi, suçluların izlerinin adım adım takip edileceğini ve adalete teslim edileceklerinin altını çizdi: “Peşinizdeyiz.”

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, çalışmaların Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda halkın huzuru ve güvenliği için sürdürüldüğü vurgulandı. Bakanlık, DOLUNAY ile ihbarların değerlendirilmesi, delil toplama ve kurumlar arası veri paylaşımı süreçlerinde etkinlik artışı hedefliyor.

Çalışma toplantısının ardından projenin uygulanmasına ilişkin adımların planlanmaya devam edeceği, teknik pilot çalışmaların ve kurumlar arası protokollerin tamamlanmasının ardından DOLUNAY'ın operasyonel hale getirileceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığında "DOLUNAY" projesiyle ilgili çalışma toplantı düzenlendi