Dolar ve euro güne hafif artışla başladı

serbest piyasada açılış rakamları:
Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı farklarla başladı. Dolar açılışta 49,3410 liradan, euro ise 55,4240 liradan işlem görüyor.
kapalıçarşı'da alış-satış fiyatları:
İstanbul Kapalıçarşı’da alınan ve satılan fiyatlar şu şekilde: dolar alış 49,3390, satış 49,3410; euro alış 55,4220, satış 55,4240.
Son kapanışta dolar 49,22 liradan, euro ise 55,26 liradan satılmıştı; açılış verileri her iki para biriminde de hafif artışa işaret ediyor.
DOLAR 49,3410 LİRADAN, EURO İSE 55,4240 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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