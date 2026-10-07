Döllük'ün yeni kimliği Kafkas: meclis kararı beklenen değişimi başlattı

Mustafakemalpaşa'nın Döllük Mahallesi için uzun süredir gündemde olan isim değişikliği talebi, belediye meclisinde karara bağlandı. Mustafakemalpaşa Belediye Meclisi mahallenin adının Kafkas Mahallesi olarak değiştirilmesi yönünde karar aldı; kararın resmiyete dönüşmesi için bir dizi idari onay gerekiyor.

Meclis kararı ve sonraki aşamalar

Belediye Meclisi'nden çıkan karar ve ilgili evraklar öncelikle Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı'na gönderilecek. Kaymakamlıktaki inceleme tamamlandıktan sonra dosya Bursa Valiliği'ne iletilecek. Valiliğin onay vermesi halinde ad değişikliği resmen yürürlüğe girecek ve Döllük Mahallesi yeni adıyla anılmaya başlayacak.

Mahallenin talebi ve tarihî bağlam

İsim değişikliği talebi mahalle sakinlerinden geldi; Döllük Mahallesi Muhtarı Hasan Karaduman mart ayında yaptığı açıklamada özellikle gençlerin yoğun talebi olduğunu belirtmiş, mevcut adın farklı anlamlara çekilebildiğini ve bu nedenle olumsuz durumlarla karşılaşıldığını aktarmıştı. Muhtar ve sakinlerin üzerinde durduğu yeni isim ise Kafkas Mahallesi oldu.

Tercihin arkasında mahallenin tarihî kimliği var: Mustafakemalpaşa Belediyesi tarihçesinde Döllük, Kadirçeşme, Karaorman, Soğucak, Güvem, Koşuboğazı, Karapınar, Kömürcükadı ve Eskimezarlık ile birlikte Kafkaslardan göç edenlerin kurduğu yerleşimler arasında gösteriliyor. Bu nedenle isim değişikliği yalnızca biçimsel bir değişim değil, mahallenin kültürel geçmişine bir gönderme olarak da değerlendiriliyor.

Daha önce de isim değişikliği gündeme gelmişti; belediye kayıtlarına göre Ocak 2015 tarihinde Döllük Muhtarlığı tarafından mahallenin adının Çağlayan Mahallesi olarak değiştirilmesi talep edilmiş, ancak o dönem değişiklik gerçekleşmemişti. Aradan geçen yaklaşık 11 yılın ardından yeni talep bu kez meclisten geçti. Resmî onaylar tamamlandığında Döllük adı yerini Kafkas'a bırakacak.

DÖLLÜK MAHALLESİ MUHTARI HASAN KARADUMAN