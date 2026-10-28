Dolmabahçe Caddesi'nde cumhuriyet coşkusu kırmızı-beyaz ışıklarla yansıyor

BEDAŞ'tan Dolmabahçe Caddesi'ne özel aydınlatma

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'un simge noktalarından biri olan Dolmabahçe Caddesi'nde özel bir aydınlatma uygulaması gerçekleştirdi. Kent yaşamına görsel bir katkı sunan çalışma, bayram coşkusunu kamusal alana taşıdı.

uygulamanın kapsamı:

Yapılan çalışmada cadde boyunca yer alan 54 armatür, Türk Bayrağı'nın renkleri olan kırmızı ve beyaz tonlarında ışıklandırıldı. Aydınlatma, hem akşam saatlerinde caddeye gelen ziyaretçilere hem de kent siluetine görsel bir vurgu sağlamayı hedefliyor.

amaç ve zamanlama:

Uygulama 26-30 Ekim tarihleri arasında devam edecek ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine görsel destek verecek. BEDAŞ, bu girişimle Cumhuriyet'in kazanımlarının görünür kılınmasını ve bayram coşkusunun kamusal alanlarda paylaşılmasını amaçladığını belirtti.

BEDAŞ, İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan bir kurum olarak, bu tür görsel düzenlemelerle kent yaşamına katkı sağlama niyetini sürdürüyor. Aydınlatma uygulaması, Cumhuriyetin tarihsel önemine atıf yaparak 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin simgesel değerlerini hatırlatmayı amaçlıyor.

Vatandaşlar caddeyi ziyaret ederek düzenlemeyi gözlemleyebilecek; uygulama süresince kırmızı-beyaz ışıklar, Cumhuriyet Bayramı'nın kentteki görünürlüğünü artıracak şekilde konumlandırıldı.

BEDAŞ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA İSTANBUL'DAKİ DOLMABAHÇE CADDESİ'Nİ KIRMIZI-BEYAZ IŞIKLARLA AYDINLATIYOR. AYDINLATMA ÇALIŞMASI KAPSAMINDA CADDE ÜZERİNDEKİ 54 ARMATÜR, TÜRK BAYRAĞI'NIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ. AYDINLATMALAR, 26-30 EKİM TARİHLERİ ARASINDA BAYRAM COŞKUSUNA EŞLİK EDECEK.